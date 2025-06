Per tutti è l’uomo da battere. Anche al Mugello (così sostiene anche il suo compagno di squadra Bagnaia). Dopo il weekend trionfale di Aragon il favorito potrebbe essere davvero Marc Marquez . "In effetti arriviamo a questa gara in ottima forma – ha detto lo spagnolo della Ducati nella conferenza stampa del giovedì -. Questo è il circuito di casa della Ducati e mi aspetto un Bagnaia all’attacco, insieme a mio fratello , molto veloce su questo tracciato. Alex resta il mio avversario principale , ma credo che Pecco, tra qui e Assen, inizierà ad essere quello di sempre . La classifica non dice tutta la verità".

"Campionato ancora lungo, devo migliorare la domenica"

Marquez è sempre molto attento a non sbilanciarsi. "Il campionato è ancora lungo, in due gare può cambiare tutto. C’aspetta una serie di trasferte intervallate da una sola settimana, farsi male è un rischio maggiore perché non c’è modo di recuperare. E ad ogni weekend ci sono 37 punti in palio". Marc realistico, come sempre, anche se il suo passo in campionato dovrebbe dargli una certa sicurezza. "Il mio obiettivo è restare vicino ad Alex e Pecco, sui circuiti a me meno favorevoli, e attaccare negli altri". E se lui è il re indiscusso del sabato, la domenica non si sente altrettanto imbattibile. "Devo migliorare nella gara lunga, dove ho fatto degli errori. Il sabato corro più tranquillo perché mi trovo bene con la gomma morbida posteriore". La gara Sprint nel suo caso è un’arma in più. "Non si può pensare di vincere il titolo senza fare punti il sabato, determinante anche per la qualifica e quindi per la griglia di partenza. Bisogna sempre partire nelle prime due file".