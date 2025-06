Da Pecco Bagnaia con la maglia azzurra di Roberto Baggio a Enea Bastianini, impegnato in una sessione di pittura con Tony Arbolino. Di seguito l'arrivo dei piloti al Mugello nel giovedì dedicato alla conferenza piloti e tutte le foto più curiose della vigilia del GP d'Italia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 22 giugno

LA CONFERENZA PILOTI LIVE