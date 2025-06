Dall'affetto dei tifosi nel weekend del Mugello alle aspettative per Assen, dove ha centrato il primo podio in carriera in MotoGP: tutte le parole di Marco Bezzecchi in vista del GP d'Olanda RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Dal Mugello Marco Bezzecchi ha portato le buone sensazioni del weekend (sigillate da ottime rimonte in gara) e l’affetto del pubblico: "Sono rimasto sorpreso dell’affetto dei tifosi nei miei confronti. Mi sento più supportato, nel bene e nel male". Una spinta in più per questa gara di cui conserva molti ricordi. "Siamo carichi e vogliosi, l’Aprilia ha fatto bene in passato su questo circuito, perché si comporta bene nelle curve lunghe come quelle che troveremo da venerdì. Serve una moto stabile però, soprattutto nei cambi di direzione. Assen mi piace molto, conservo ottimi ricordi, qui ho ottenuto il primo podio in MotoGP e la prima vittoria nelle Sprint. Si adatta bene al mio stile di guida".

"Assen weekend speciale per me" E poi c’è una ricorrenza da festeggiare. "E sempre stata una gara speciale, una passione condivisa da tutta la mia famiglia con cui venivo qui, in camper, già quando avevo 5 anni. C’è sempre stata un’atmosfera speciale. Tanta passione percepibile da parte del pubblico. Non potrei essere più felice di festeggiare il loro centesimo Gran Premio". Al suo fianco, in conferenza stampa, siede Alex Marquez; gli chiedono un commento su di lui. "Ha impiegato un paio d’anni per arrivare a vincere in Moto3 e poi in Moto2 e in MotoGP sta battagliando dopo qualche anno di presenza, ma non sono sorpreso, è sempre stato veloce e adesso ha più esperienza". Approfondimento MotoGP in Olanda: l'analisi del circuito di Assen