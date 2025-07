Pneumotorace con minima soffusione pleurica, 8 fratture degli archi costali posteriori e ulteriori 3 fratture costali a carico degli archi laterali. Questo era stato l'esito degli esami fatti da Jorge Martin a Doha dopo l'incidente avvenuto durante il Gp del Qatar lo scorso aprile. Il pilota spagnolo, dopo tre mesi di stop, il 9 luglio avrà la possibilità di fare un test a Misano con la RS-GP25, così da poter valutare meglio le proprie condizioni e rendersi conto quando sarà possibile il ritorno in pista. Di certo Martin non ci sarà in Germania al Sachsenring, bisognerà capire se riuscirà a rientrare in tempo per il circuito di Brno in Repubblica Ceca o se invece lo spagnolo tornerà direttamente in Austria al Red Bull Ring, dopo la pausa estiva.

