Caduta per Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Germania. Il pilota Aprilia , dopo il 2° posto nella Sprint Race, è scivolato in curva 1 nel corso del 21° giro della gara del Sachsenring (sui 30 previsti) mentre si trovava in seconda posizione alle spalle di Marc Marquez.

Bezzecchi: "Fa male, ho frenato un po' troppo dolce..."

"Purtroppo ho frenato un po' troppo dolce - ha commentato su Sky dopo la gara - e non ho messo la moto in sovrasterzo. Quella curva ha una piccola discesina nel mezzo e se non ci arrivi che il dietro è leggermente scarico spesso spinge un po' sul davanti ed è quello che è successo a me. Peccato perché ero veloce e onestamente non mi aspettavo di essere così competitivo ma mi stava venendo tutto bene. Mi spiace molto ma siamo lì". Poi sul suo momento: "Adesso prevale un po' la tristezza, però devo dire che è un 60-40%. Il 60 è un po' di amaro in bocca e tristezza, 40 è chiaramente tenere conto di tutti i lati positivi che ci sono. Nei prossimi giorni, quando mi sarà passata, le percentuali saranno invertite. Stiamo facendo un bel lavoro, eravamo lì davanti e questo è importante, sicuramente fa male ma siamo forti".