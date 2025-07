"Peccato, stavamo andando fortissimo"

Dopo la gara Di Giannantonio è intervenuto su Sky Sport: "E' stato un errore veramente piccolo ma pur sempre un errore. In telemetria abbiamo visto che ho frenato 5 metri dopo rispetto al giro prima, con due gradi di inclinazione in più perché la stavo tenendo che ero un filo più veloce, e si è chiusa. Un peccato perché stavamo andando fortissimo, non volevo perdere troppo da Marquez e volevo contenere Bez dietro di me, non c'era spazio per fare errori ma purtroppo l'ho fatto". Sulla nuova aerodinamica: "Mi piace, la stiamo usando nelle ultime gare che sono tutte tendenzialmente veloci. Ma non è confermatissima per quando arriveremo in tracciati un po' più lenti. Ho trovato un miglioramento e la sto usando. Però ha un punto debole un filo grande, quindi non è confermatissima ancora".