Le parole del torinese alla vigilia del GP della Repubblica Ceca, che torna in calendario dopo 5 anni. Pecco è reduce dal terzo posto nella gara lunga del Sachsenring, dopo una complicatissima Sprint Race chiusa al 12° posto: "Sono sempre ottimista, lavoro per tornare a lottare per la vittoria", ha detto a Sky Sport nel giovedì di Brno

La domanda alla vigilia è sempre quella: come arrivi a questo Gran Premio? Come ti senti? Qual è la situazione?

"Sono contento, è una pista che mi piace e non vedo l’ora di iniziare il weekend. Il tracciato è incredibile e riasfaltato lo sarà ancora di più. Ho saputo dei tempi ai test, hanno abbassato il record di 4 secondi. Si parla di quasi un’altra pista rispetto a quella che mi ricordo. Non vedo l’ora di incominciare".

Cosa ti ha lasciato il Sachsenring?

"Che bisogna tenere duro e, prima o poi, riusciremo a trovare una quadra".

Quindi rimani ottimista?

"Sempre, ci mancherebbe…".

Quando c’è un dominatore così importante come in questo caso Marc Marquez, c’è il rischio di entrare in pista non dico già battuti ma con la consapevolezza che lui andrà fortissimo?

"Sappiamo tutti il potenziale di Marc, ma io entro in pista pensando di lavorare per arrivare a vincere. In questo momento conosciamo la situazione e quanto lui si stia trovando bene sulla moto e stia correndo quasi senza rivali. Sto lavorando come al solito per tornare ad avere un feeling che mi possa aiutare a lottare almeno contro di lui, perché so perfettamente che il potenziale per farlo c’è".