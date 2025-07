Alessio Salucci ha commentato su Sky i rumors di mercato che riguardano il team VR46: "Non nascondo che abbiamo parlato con Acosta, non si può non ascoltare uno come Pedro. Da lì a venire a correre con noi, però, ne passa. La settimana prossima inizieremo a parlare con il management di Morbidelli per il suo futuro con noi l'anno prossimo: a noi Franco piace, vediamo di trovare un accordo"

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2