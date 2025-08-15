Una bandiera rossa ha fermato le Pre-qualifiche di Spielberg per 19 minuti. Le cadute di Quartararo e Oliveira in curva 6 a pochi attimi di distanza l'una dall'altra hanno spinto la direzione gara a fermare la sessione. I marshall hanno dovuto riparare un air fence e asciugare delle chiazze d'olio in pista. Il portoghese era finito sotto investigazione, ma non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Di seguito la fotosequenza di quanto accaduto

LE CADUTE DI: QUARTARARO - OLIVEIRA