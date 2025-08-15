Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP in Austria: oggi cadute e bandiera rossa nelle Pre-qualifiche. RICOSTRUZIONE

RICOSTRUZIONE fotogallery
22 foto

Una bandiera rossa ha fermato le Pre-qualifiche di Spielberg per 19 minuti. Le cadute di Quartararo e Oliveira in curva 6 a pochi attimi di distanza l'una dall'altra hanno spinto la direzione gara a fermare la sessione. I marshall hanno dovuto riparare un air fence e asciugare delle chiazze d'olio in pista. Il portoghese era finito sotto investigazione, ma non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Di seguito la fotosequenza di quanto accaduto

LE CADUTE DI: QUARTARARO - OLIVEIRA

    Moto GP: Ultime Notizie

    Troppo dolore per Vinales: forfait nelle Pre-quali

    ktm tech3

    Forfait per Maverick Vinales nel corso delle Pre-qualifiche di Spielberg. Lo spagnolo ha provato...

    Moto2, Gonzalez il migliore del venerdì. 4° Vietti

    MotoGp

    Gonzalez ha firmato il primo tempo nelle Pre-qualifiche di Spielberg precedendo Canet, suo...

    Moto3: Piqueras 1° nelle Pre-qualifiche, 5° Foggia

    gp austria

    Piqueras domina le Pre-qualifiche con il primo tempo con record, davanti a Perrone e Yamanaka. 5°...