MotoGP in Austria: oggi cadute e bandiera rossa nelle Pre-qualifiche. RICOSTRUZIONE
Una bandiera rossa ha fermato le Pre-qualifiche di Spielberg per 19 minuti. Le cadute di Quartararo e Oliveira in curva 6 a pochi attimi di distanza l'una dall'altra hanno spinto la direzione gara a fermare la sessione. I marshall hanno dovuto riparare un air fence e asciugare delle chiazze d'olio in pista. Il portoghese era finito sotto investigazione, ma non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Di seguito la fotosequenza di quanto accaduto
LE CADUTE DI: QUARTARARO - OLIVEIRA
- Lungo stop nelle Pre-qualifiche di Spielberg con una bandiera rossa che ha interrotto la sessione per 19 minuti. Due cadute a pochi attimi di distanza l'una dall'altra di Quartararo e di Oliveira, con i marshall che hanno dovuto riparare un air fence e asciugare delle chiazze d'olio in pista. Il portoghese del team Pramac era finito sotto investigazione dopo la caduta in regime di bandiera gialla, ma la direzione gara non ha preso provvedimenti proprio per l'olio in pista