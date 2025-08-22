Alex Marquez e Miller ostacolano Bagnaia: entrambi penalizzati nel GP Ungheria
Penalità di 3 posizioni in griglia da scontare nella gara di domenica per Alex Marquez e Jack Miller. È quanto deciso dallo Steward Panel dopo l'episodio che ha visto coinvolti i due piloti e Bagnaia nel corso delle Pre-qualifiche al Balaton Park. La manovra dello spagnolo ha rallentato entrambi i suoi colleghi, mentre quella dell'australiano solamente Pecco, come si legge nei due comunicati pubblicati nella serata di venerdì
- Lo Steward Panel ha deciso di penalizzare con 3 posizioni in griglia, da scontare nella gara di domenica, Alex Marquez e Jack Miller. Il tutto dopo un episodio accaduto nelle Pre-qualifiche che ha coinvolto anche Pecco Bagnaia. La direzione gara, come riportato dai comunicati, ha giudicato che la manovra dello spagnolo ha disturbato entrambi i piloti mentre quella dell'australiano solamente Bagnaia.
- "Sei stato osservato procedere lentamente in pista disturbando gli altri piloti #43 (Miller) e #63 (Bagnaia) alle curve 3 e 4. Per i motivi indicati, lo Steward Panel ha imposto una penalità di 3 posizioni in griglia per la gara MotoGP".
- "Sei stato osservato procedere lentamente in pista, disturbando un altro pilota #63 (Bagnaia) alla curva 3. Per i motivi indicati, lo Steward Panel ha imposto una penalità di 3 posizioni in griglia per la gara MotoGP".
- Dopo le Pre-quali Alex ha analizzato l'episodio su Sky: "Ho fatto 2 giri in quel run e nel T4 ho trovato in mezzo Diggia che preparava il suo giro. Ho perso 0.4, quindi il mio giro dopo era già lento. Ho completato curva 1 e 2, in quel momento Miller era dietro di me ma non l'ho visto. Ha cominciato a dirmi cose, io ero fuori linea e lui non si è accorto che dietro arrivavano altri piloti come Pecco. Io ero fuori linea, era Miller che stava in mezzo. Quando corri in un circuito nuovo possono succedere queste cose".
- Di seguito la fotosequenza dell'episodio
- Le immagini dall'on board di Bagnaia