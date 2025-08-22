Penalità di 3 posizioni in griglia da scontare nella gara di domenica per Alex Marquez e Jack Miller. È quanto deciso dallo Steward Panel dopo l'episodio che ha visto coinvolti i due piloti e Bagnaia nel corso delle Pre-qualifiche al Balaton Park. La manovra dello spagnolo ha rallentato entrambi i suoi colleghi, mentre quella dell'australiano solamente Pecco, come si legge nei due comunicati pubblicati nella serata di venerdì

IL VIDEO DELL'EPISODIO