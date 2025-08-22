Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Balaton Park. Alle sue spalle Marc Marquez e suo fratello Alex. Tra gli esclusi c'è anche Pecco Bagnaia, protagonista di un venerdì difficile: ha chiuso con il 14° tempo, dovrà passare dal Q1 con Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio e Binder. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

