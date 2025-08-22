MotoGP, GP Ungheria al Balaton Park: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche
Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Balaton Park. Alle sue spalle Marc Marquez e suo fratello Alex. Tra gli esclusi c'è anche Pecco Bagnaia, protagonista di un venerdì difficile: ha chiuso con il 14° tempo, dovrà passare dal Q1 con Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio e Binder. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
- 1:37.061
- 1:37.067
- 1:37.342
- 1:37.375
- 1:37.415
- 1:37.429
- 1:37.446
- 1:37.544
- 1:37.671
- 11) MARTIN
- 12) BEZZECCHI
- 13) DI GIANNANTONIO
- 14) BAGNAIA
- 15) BINDER
- 16) OGURA
- 17) MILLER
- 18) OLIVEIRA
- 19) R. FERNANDEZ
- 20) ZARCO
- 21) RINS