Lo spagnolo ha commentato su Sky il 2° posto al Balaton: "Manca ancora un po' ma stiamo facendo bei progressi. Con questa carena abbiamo migliorato le performance. Non so se senza caduta avrei potuto battere Marquez, ma avremmo potuto lottare per la vittoria". Poi sul cameraman, al quale ha mandato un cuore alla fine della gara dopo il rischio del sabato: "Non è bello cadere e non è bello vedere la tua moto che va addosso a una persona. Stiamo bene entrambi, per cui è tutto a posto"

Secondo posto per Pedro Acosta nel GP d'Ungheria al Balaton Park: "Che voto mi do? Sette per tutto il weekend - ha commentato su Sky Sport -. Venerdì sembrava tutto facile ma poi sabato ho fatto un disastro, così come stamattina nel Warm Up. Penso che abbiamo guidato bene grazie al team perché hanno fatto due moto da zero, li ringrazio perché hanno reso tutto questo possibile". Poi sul suo miglioramento: "Manca ancora un po', ma stiamo facendo bei progressi. Dopo l'operazione al braccio sono tornato a guidare come voglio, con passo e velocità. Rientrati dalla sosta con la nuova carena abbiamo migliorato le performance, ma aspetto di vedere il lato negativo di questa carena perché non può essere tutto positivo. Abbiamo fatto una bella gara e dobbiamo essere contenti". Sul duello con Marc Marquez: "Non so se senza caduta nelle qualifiche avrei potuto batterlo, ma avremmo potuto lottare. Quando parti 7° perdi tanto tempo a sorpassare e la gomma si usura, quindi non è facile lottare con un ragazzo che va così forte. Penso che la caduta del sabato ha fatto tanto, ma dobbiamo essere contenti. Però questo weekend penso che avrei potuto lottare per vincere".