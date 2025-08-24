Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, MLav promuove Marco Morelli al Mondiale

moto3
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Foto: Instagram @marcomorelli95

L'argentino, già pilota del team britannico nel JuniorGp, sarà schierato con O'Shea a Barcellona dopo il debutto a Brno con Boé. Abruzzo, che ha sostituito Perez in Ungheria, si concentra invece sul finale di stagione nel JuniorGp

GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Marco Morelli torna a correre in Moto3 nel Mondiale dopo il debutto di Brno con la Ktm di Boé da sostituto, ma stavolta lo fa con la Honda del team con cui corre nel JuniorGp, MLav. A Barcellona Morelli sarà compagno di O'Shea, visto che Pérez ha deciso di interrompere il rapporto con la squadra e che Abruzzo si dedicherà nel finale di stagione al JuniorGp con l'obiettivo di trovare una sella Mondiale a tempo pieno l'anno prossimo. Morelli avrà quindi la possibilità di richiamare una volta in più l'attenzione dei team ancora alla ricerca di un pilota, lui che con l'ottimo weekend di Brno ha già aumentato l'interesse di tanti estimatori, anche di top team della categoria.

