Yamaha, a Misano debutta il V4 con la wild card di Augusto Fernandez

MotoGp
©IPA/Fotogramma

Adesso è ufficiale: a Misano ci saranno cinque Yamaha M1 in pista, con Augusto Fernandez che porterà al debutto in un fine settimana di gara il nuovo prototipo V4 grazie a una wild card. A confermarlo è il Managing Director della casa di Iwata, Paolo Pavesio: "Questo è un segno concreto del nostro impegno per il futuro"

Dopo le prime immagini del nuovo prototipo Yamaha V4 che hanno fatto il giro del web a inizio luglio, con Augusto Fernandez impegnato in un test a Brno, al termine del GP di Ungheria arriva anche l'ufficialità: il nuovo prototipo scenderà in pista già a Misano, nel corso del 16esimo round del Motomondiale grazie a una wild card del pilota spagnolo. A confermarlo è Paolo Pavesio, Managing Director Yamaha: "Ho alcune notizie importanti da condividere. Per Misano, puntiamo a vedere Augusto Fernandez correre per la prima volta in sella al nostro nuovo prototipo M1 dotato del motore V4", ha annunciato nel consueto debriefing che la Casa di Iwata pubblica sui suoi canali social dopo i Gran Premi. "Questo è un segno concreto del nostro impegno per il futuro. Continuiamo a spingere forte con la determinazione di ottenere il meglio da ogni weekend di gara".

