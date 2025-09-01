Luca Marini confermato per il 2026 in Honda HRC assieme a Joan Mir, una scelta che premia i progressi mostrati in questa stagione. Rispetto al 2024, infatti, il pilota italiano ha già triplicato il bottino di punti e nel 2025 è sempre andato a segno in tutte le gare domenicali disputate. "Sono molto felice di annunciare questo rinnovo e di restare con la Honda HRC. – ha detto Marini - Abbiamo appena definito gli ultimi dettagli, sia HRC che io siamo da tempo allineati sul futuro. Sono completamente coinvolto in questo progetto e determinato ad aiutare Honda a tornare in cima al Mondiale di MotoGP. Dal mio arrivo nel team nel 2024 abbiamo continuato a crescere e a lavorare insieme in modo sempre più efficace. Collaborare con una casa come Honda HRC ti dà una motivazione enorme come pilota. Finora abbiamo avuto una buona stagione e l’obiettivo resta quello di continuare a migliorare fino all’ultima curva di Valencia".