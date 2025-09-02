Dopo il siparietto in onda sui canali di Sky Sport a Balaton Park con Mauro Sanchini dopo il podio nella Sprint Race, adesso è ufficiale: Franco Morbidelli rinnova con il Pertamina VR46 Racing Team per il 2026. "Il mio amore per questa squadra è molto profondo" ha commentato l'italiano, aggiungendo: "Spero di ripetere altre giornate sensazionali, come quelle già vissute quest'anno" MOTOGP: GRIGLIA 2026 - CLASSIFICA

Franco Morbidelli sarà ancora in sella alla Ducati del Pertamina VR46 Racing Team nel 2026 e, per l'occasione, anche un annuncio speciale: la squadra, infatti, ha ripreso le parole di "Frankie" a Sky Sport dopo la Sprint Race del GP d'Ungheria a Balaton Park, ultimo round andato in scena per il Motomondiale. L'italiano, commentando il podio conquistato, aveva risposto a Mauro Sanchini senza giri di parole: "E' tornato il vero Franco? Perché ho rinnovato". Dopo due podi nei GP e altrettanti nelle Sprint Race adesso è ufficiale, con la coppia della squadra che sarà ancora formata dal duo Morbidelli-Di Giannantonio come per il 2025. Leggi anche Franco Morbidelli e l'annuncio a Sky Sport

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@vr46racingteam) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Morbidelli: "Spero di ripetere altre giornate sensazionali" "Il mio amore per questa squadra è molto profondo", ha dichiarato Morbidelli nel comunicato ufficiale diffuso. "Qui mi trovo benissimo. Ho un ottimo rapporto con ogni singola persona. Sarà un piacere correre con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team anche nel prossimo anno. Annunciare qualcosa di così speciale è fantastico. Spero di ripetere altre giornate sensazionali, come quelle già vissute quest'anno. Ce lo meritiamo. Ora abbiamo quasi un anno e mezzo davanti a noi. Continueremo a dimostrare il grande potenziale che abbiamo insieme. Voglio ringraziare la squadra, Vale, Uccio e Pablo, e poi i partner, la VR46 Riders Academy e le persone che mi stanno accanto".