Dopo il siparietto in onda sui canali di Sky Sport a Balaton Park con Mauro Sanchini dopo il podio nella Sprint Race, adesso è ufficiale: Franco Morbidelli rinnova con il Pertamina VR46 Racing Team per il 2026. "Il mio amore per questa squadra è molto profondo" ha commentato l'italiano, aggiungendo: "Spero di ripetere altre giornate sensazionali, come quelle già vissute quest'anno"
Franco Morbidelli sarà ancora in sella alla Ducati del Pertamina VR46 Racing Team nel 2026 e, per l'occasione, anche un annuncio speciale: la squadra, infatti, ha ripreso le parole di "Frankie" a Sky Sport dopo la Sprint Race del GP d'Ungheria a Balaton Park, ultimo round andato in scena per il Motomondiale. L'italiano, commentando il podio conquistato, aveva risposto a Mauro Sanchini senza giri di parole: "E' tornato il vero Franco? Perché ho rinnovato". Dopo due podi nei GP e altrettanti nelle Sprint Race adesso è ufficiale, con la coppia della squadra che sarà ancora formata dal duo Morbidelli-Di Giannantonio come per il 2025.
Franco Morbidelli e l'annuncio a Sky Sport
Morbidelli: "Spero di ripetere altre giornate sensazionali"
"Il mio amore per questa squadra è molto profondo", ha dichiarato Morbidelli nel comunicato ufficiale diffuso. "Qui mi trovo benissimo. Ho un ottimo rapporto con ogni singola persona. Sarà un piacere correre con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team anche nel prossimo anno. Annunciare qualcosa di così speciale è fantastico. Spero di ripetere altre giornate sensazionali, come quelle già vissute quest'anno. Ce lo meritiamo. Ora abbiamo quasi un anno e mezzo davanti a noi. Continueremo a dimostrare il grande potenziale che abbiamo insieme. Voglio ringraziare la squadra, Vale, Uccio e Pablo, e poi i partner, la VR46 Riders Academy e le persone che mi stanno accanto".
Alessio Salucci: Franco con noi dall'inizio, vederlo indossare i colori VR46 è speciale"
"Siamo felici di confermare Franco anche per la prossima stagione", ha commentato, invece, il team director Alessio Salucci. "Si è integrato subito e ha costruito un ottimo rapporto personale e professionale che ha portato a risultati importanti. Franco fa parte della VR46 Riders Academy dall'inizio. Vederlo indossare i colori del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha un significato speciale per noi. È come chiudere un cerchio. Quest'anno, con due podi nei GP e altri due nelle Sprint, abbiamo dimostrato ciò che siamo in grado di fare. Nella parte finale della stagione in corso e in quella successiva l'obiettivo sarà migliorare ulteriormente. La sua esperienza è stata un valore aggiunto per noi. Insieme alla competenza del team e al supporto di Ducati, siamo entusiasti di continuare questo percorso insieme anche nel 2026".