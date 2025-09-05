MotoGP a Barcellona: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche, Bagnaia out
Brad Binder è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Barcellona davanti ad Acosta e Alex Marquez. 4° Marc, seguito da Bezzecchi, Bastianini e Morbidelli. Evidenti difficoltà per Pecco Bagnaia che ha chiuso con il 21° tempo: il torinese dovrà passare dal Q1 con Quartararo, Aldeguer, Di Giannantonio e Martin. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1:38.141
- 1:38.245
- 1:38.280
- 1:38.365
- 1:38.403
- 1:38.490
- 1:38.511
- 1:38.511
- 1:38.522
- 1:38.599
- 11) QUARTARARO
- 12) OLIVEIRA
- 13) MIR
- 14) ALDEGUER
- 15) MILLER
- 16) RINS
- 17) DI GIANNANTONIO
- 18) MARTIN
- 19) R. FERNANDEZ
- 20) A. ESPARGARO
- 21) BAGNAIA
- 22) SAVADORI
- 23) VIINALES
- 24) CHANTRA