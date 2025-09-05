Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP a Barcellona: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche, Bagnaia out

MotoGp fotogallery
12 foto

Brad Binder è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Barcellona davanti ad Acosta e Alex Marquez. 4° Marc, seguito da Bezzecchi, Bastianini e Morbidelli. Evidenti difficoltà per Pecco Bagnaia che ha chiuso con il 21° tempo: il torinese dovrà passare dal Q1 con Quartararo, Aldeguer, Di Giannantonio e Martin. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE

