In occasione del GP di San Marino la MotoGP ha celebrato le sue leggende al Teatro Galli di Rimini con la nascita della nuova Hall of Fame. I criteri utilizzati? Non essere più in attività e aver vinto almeno 2 titoli mondiali o almeno 24 gare in top class. Da Giacomo Agostini a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo: di seguito tutti i piloti selezionati

GP MISANO, I RISULTATI DELLE PROVE LIBERE