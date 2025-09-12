MotoGP, la Hall of Fame dei piloti: da Valentino Rossi ad Agostini, tutti i nomi
In occasione del GP di San Marino la MotoGP ha celebrato le sue leggende al Teatro Galli di Rimini con la nascita della nuova Hall of Fame. I criteri utilizzati? Non essere più in attività e aver vinto almeno 2 titoli mondiali o almeno 24 gare in top class. Da Giacomo Agostini a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo: di seguito tutti i piloti selezionati
- Giacomo Agostini
- Valentino Rossi
- Mick Doohan
- Mike Hailwood
- Eddie Lawson
- Geoff Duke
- John Surtess
- Jorge Lorenzo
- Wayne Rainey
- Kenny Roberts Sr.
- Casey Stoner
- Freddie Spencer
- Barry Sheene
- Phil Read
- Umberto Masetti
- Kevin Schwantz
- Dani Pedrosa
- Nel corso dell'evento è stato presentato anche il nuovo trofeo riservato ai campioni del mondo. "Ogni targa, a forma di angolo di piega del pilota, è divisa in due parti. C'è un lato opaco con il nome del pilota e un lato lucido con l'anno, il produttore della moto e il numero. Il trofeo è un emblema della MotoGP e lo sarà per molti anni a venire, con spazio per i futuri campioni per lasciare la propria eredità", si legge nel comunicato di Dorna