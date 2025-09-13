Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La classifica MotoGP oggi dopo la gara Sprint di Misano (GP San Marino)

classifica fotogallery
28 foto

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Misano. Secondo posto per Alex Marquez, che si porta a -173 punti dal fratello Marc (caduto a 7 giri dalla fine). Nonostante la caduta, il pilota Ducati avrà comunque il primo match point per il titolo già tra due settimane a Motegi. Ecco la classifica aggiornata. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Misano

classifica

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Misano. Secondo posto per Alex Marquez, che si porta a...

28 foto

Da Bagnaia a Bez: i caschi speciali per Misano

foto

Per il fine settimana di Misano sono tanti i piloti italiani che hanno scelto di indossare dei...

11 foto

Griglia di partenza Misano: Sprint alle 15 su Sky

motogp

Marco Bezzecchi si prende la pole position a Misano in 1:30.134. Dietro di lui Alex Marquez e...

24 foto

GP San Marino, i qualificati al Q2: Bastianini out

MotoGp

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Misano. Alle spalle del leader...

12 foto

MotoGP, svelata la nuova Hall of Fame

MotoGp

In occasione del GP di San Marino la MotoGP ha celebrato le sue leggende al Teatro Galli di...

18 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto3: pole di Perrone a Misano, Foggia 12°

    GP SAN MARINO

    Seconda pole stagionale per Perrone al debutto in Moto3, davanti a Kelso e al compagno di squadra...

    Moto2, Italtrans sceglie Dani Munoz per il 2026

    mercato piloti

    Lo spagnolo, reduce dal primo podio in carriera a Barcellona, correrà con Italtrans dal 2026,...

    Moto3, Guido Pini correrà con Leopard Racing

    mercato piloti

    Guido Pini cambia strada per rilanciarsi in Moto3: nel 2026 correrà con Leopard Racing su Honda,...