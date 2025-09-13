La classifica MotoGP oggi dopo la gara Sprint di Misano (GP San Marino)
Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Misano. Secondo posto per Alex Marquez, che si porta a -173 punti dal fratello Marc (caduto a 7 giri dalla fine). Nonostante la caduta, il pilota Ducati avrà comunque il primo match point per il titolo già tra due settimane a Motegi. Ecco la classifica aggiornata. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Nonostante la caduta nella Sprint Race, considerando il secondo posto del fratello Alex, Marc Maquez avrà l'occasione di diventare campione del mondo già tra due settimane a Motegi. Il weekend, in programma dal 26 al 28 settembre, sarà LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 487 punti
- 314 punti
- 237 punti
- 209 punti
- 188 punti
- 168 punti
- 167 punti
- 131 punti
- 129 punti
- 117 punti
- 95 punti
- 85 punti
- 84 punti
- 79 punti
- 72 punti
- 69 punti
- 54 punti
- 50 punti
- 45 punti
- 31 punti
- 17 punti
- 16 punti
- 10 punti
- 8 punti
- 6 punti
- 1 punto
- 0 punti