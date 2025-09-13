Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marc Marquez, la caduta nelle Sprint race del GP di Misano. FOTO e VIDEO

foto-video fotogallery
15 foto

Caduta per Marc Marquez nel corso della Sprint Race del GP di Misano. Il pilota Ducati è scivolato a 7 giri dalla fine, quando era in testa e aveva appena superato Marco Bezzecchi (che ha poi vinto la mini-gara). "È stato un mio errore, sono andato un po' largo e ho spinto troppo la gomma anteriore. Il feeling però è buono", ha detto lo spagnolo a Sky Sport. Qui la foto-sequenza della caduta

VIDEO. LA CADUTA DI MARQUEZ NELLA SPRINT DI MISANO

ALTRE FOTOGALLERY

La caduta di Marc Marquez nella Sprint a Misano

foto-video

Caduta per Marc Marquez nel corso della Sprint Race del GP di Misano. Il pilota Ducati è...

15 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Misano

classifica

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Misano. Secondo posto per Alex Marquez, che si porta a...

28 foto

Da Bagnaia a Bez: i caschi speciali per Misano

foto

Per il fine settimana di Misano sono tanti i piloti italiani che hanno scelto di indossare dei...

11 foto

Griglia di partenza Misano: Sprint alle 15 su Sky

motogp

Marco Bezzecchi si prende la pole position a Misano in 1:30.134. Dietro di lui Alex Marquez e...

24 foto

GP San Marino, i qualificati al Q2: Bastianini out

MotoGp

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Misano. Alle spalle del leader...

12 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto3: pole di Perrone a Misano, Foggia 12°

    GP SAN MARINO

    Seconda pole stagionale per Perrone al debutto in Moto3, davanti a Kelso e al compagno di squadra...

    Moto2, Italtrans sceglie Dani Munoz per il 2026

    mercato piloti

    Lo spagnolo, reduce dal primo podio in carriera a Barcellona, correrà con Italtrans dal 2026,...

    Moto3, Guido Pini correrà con Leopard Racing

    mercato piloti

    Guido Pini cambia strada per rilanciarsi in Moto3: nel 2026 correrà con Leopard Racing su Honda,...