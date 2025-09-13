La caduta di Marc Marquez nella Sprint a Misano

Marc Marquez, la caduta nelle Sprint race del GP di Misano. FOTO e VIDEO
Caduta per Marc Marquez nel corso della Sprint Race del GP di Misano. Il pilota Ducati è scivolato a 7 giri dalla fine, quando era in testa e aveva appena superato Marco Bezzecchi (che ha poi vinto la mini-gara). "È stato un mio errore, sono andato un po' largo e ho spinto troppo la gomma anteriore. Il feeling però è buono", ha detto lo spagnolo a Sky Sport. Qui la foto-sequenza della caduta
- Dopo la caduta nella Sprint Race a Misano, Marc Marquez ha parlato a Sky Sport: "Ci sta commettere errori, siamo umani. Ho sbagliato in curva 15, che è sempre un punto critico qui a Misano. È stato un mio errore, sono andato un po' largo e ho spinto troppo la gomma anteriore. Il feeling però è buono". Sul GP di domenica: "È difficile capire che gara sarà. Bezzecchi parte in pole ed è il favorito, ma noi proveremo a fare una bella gara".