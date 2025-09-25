A Motegi è stato il giorno della conferenza piloti. Tra i protagonisti in sala stampa anche Marc Marquez, che in Giappone ha il 1° match point mondiale: per trionfare gli basteranno 3 punti in più del fratello Alex. "Per tutto quello che mi è successo questo titolo ha un valore importante, come chiudere un cerchio. L'obiettivo del weekend è vincere e festeggiare qui". Nella notte italiana tra giovedì e venerdì si parte: Libere dalle 3.45 LIVE su Sky e in streaming su NOW.

MARQUEZ CAMPIONE A MOTEGI SE...