MotoGP, Marquez nella conferenza del GP Giappone: "Titolo importante, chiuderò un cerchio"

motogp a motegi

A Motegi è stato il giorno della conferenza piloti. Tra i protagonisti in sala stampa anche Marc Marquez, che in Giappone ha il 1° match point mondiale: per trionfare gli basteranno 3 punti in più del fratello Alex. "Per tutto quello che mi è successo questo titolo ha un valore importante, come chiudere un cerchio. L'obiettivo del weekend è vincere e festeggiare qui". Nella notte italiana tra giovedì e venerdì si parte: Libere dalle 3.45 LIVE su Sky e in streaming su NOW.

MARQUEZ CAMPIONE A MOTEGI SE...

GP Giappone, nella notte si parte: Libere dalle 3.45 su Sky

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio del Giappone

Nella notte si parte LIVE su Sky e in streaming su NOW con le prove libere alle 3.45, poi alle 8 le Pre-qualifiche. Restate sintonizzati sul canale 200 di Sky e su skysport.it per interviste e approfondimenti da Motegi: e alle 14.30 non perdere l'appuntamento con 'Racebook' su Sky Sport 24

FINISCE QUI LA CONFERENZA PILOTI DA MOTEGI

Marquez: "Quello che ripeto sempre è che, quando mi ritirerò, i numeri conteranno sì, ma spero che la gente possa ricordarmi come un pilota che ha dato tutto in pista. Questo titolo ha sicuramente un valore diverso rispetto agli altri per me per tutto quello che è successo, ma alla fine è un numero"

Marquez: "Senti che qualcosa di grosso può capitare e sarebbe bello chiudere qui a Motegi, ma al momento voglio vivere giorno dopo giorno. Sabato sarà cruciale con le qualifiche e la Sprint, domenica vedremo"

Marquez: "Cosa ho imparato in questi anni? Mi piace sempre provare l'adrenalina, ma bisogna minimizzare il rischio e rispettare le tempistiche degli infortuni"

Bezzecchi: "A inizio stagione era difficile immaginarsi qualcosa di simile per Aprilia. Quando le cose sono iniziate ad andare meglio, tutto è cambiato per fortuna"

Marquez: "Le emozioni sono piuttosto costanti, se fosse l'ultima gara sarebbe diverso. Ma è vero che sono vicino a chiudere un cerchio iniziato 5 anni fa con un infortunio grave"

Ogura: "Al momento possiamo dire che sono al 90% della forma. Aspettative? Questo è uno dei miei circuiti preferiti, in Moto2 andavo forte ma qui in MotoGP è un'altra storia. La moto va bene in tutti i tracciati, vedremo"

Ogura: "Sto bene, non ho avuto nulla di serio dopo la caduta di Misano e voglio fare il massimo davanti ai fan giapponesi. Penso di stare abbastanza bene"

Bezzecchi: "3° posto nel Mondiale? Non guardo la classifica al momento, la mia mentalità è cercare di continuare su questa strada. Siamo stati competitivi negli ultimi weekend, voglio proseguire di slancio"

Bezzecchi: "Sono felice di essere qui, lo scorso weekend è stato positivo. Potrebbe essere fantastico ripetersi ma la pista è diversa, sarà la mia prima volta con l'Aprilia. Sono fiducioso, mi piace questa pista e non vedo l'ora"

Marquez: "Gli ultimi anni sono stati difficili, nella mia vita privata, che è più lunga di quella professionale, ho imparato tante cose. Questa è la mia seconda vita in MotoGP, sarà importante chiudere il cerchio nel modo migliore possibile. Sembra sia così ma voglio restare concentrato"

Marquez: "Il valore di un titolo è sempre lo stesso, forse quello 2013 è stato più importante, nell'ultima gara a Valencia era più difficile controllare le emozioni. Questo è il titolo che mi permetterà di voltare pagina dopo quanto mi è successo quindi è molto importante"

Marquez: "Mi piacerebbe lottare per la vittoria, questo significherebbe chiudere il campionato. Mi aspetto che Alex sia veloce, il mio obiettivo è vincere e chiudere i conti qui. Alcuni possono pensare che sia semplice fare 3 punti in più di Alex ma non è così"

VIA ALLA CONFERENZA PILOTI

Tra poco la conferenza piloti da Motegi: parlano Marc Marquez (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia factory) e il padrone di casa Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

Negli ultimi tre anni a Motegi ha sempre vinto la Ducati: l'anno scorso la doppietta di Bagnaia, nel 2023 quella di Jorge Martin mentre nel 2022 a trionfare fu Jack Miller, allora pilota ufficiale di Borgo Panigale

Nel weekend ci sarà Taka Nakagami in pista con la Honda: il tester giapponese sarà in sella nel GP di casa grazie a una wild card

Tutte le novità che abbiamo visto nei test a Misano

In chiave 2026 ormai manca solo l'annuncio di Diogo Moreira in Honda Lcr: il pilota brasiliano affiancherà Johann Zarco nel team di Lucio Cecchinello dalla prossima stagione

Alex Marquez, secondo nel Mondiale, ha avuto un importante riconoscimento da Ducati negli scorsi giorni: nel 2026 il pilota Gresini guiderà una Desmosedici ufficiale al pari del fratello Marc, di Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio

Marquez: "Nel 2021 non stavo bene, ero vicino al ritiro"

Sarebbe il quarto titolo che Marc Marquez festeggia sul circuito giapponese dopo quelli nel 2014 (12 ottobre), nel 2016 (16 ottobre) e 2018 (21 ottobre)

Marc Marquez è a un passo dal nono titolo in carriera, il settimo in MotoGP. Il fuoriclasse di Cervera sta per eguagliare Valentino Rossi nella classifica all time dei più vincenti di sempre in questo sport

Cosa serve a Marquez per diventare campione a Motegi

Tra i protagonisti anche Marc Marquez, che a Motegi avrà il primo match mondiale

Buongiorno da Motegi, dove il weekend del GP Giappone inizia con la conferenza piloti. Appuntamento alle 9 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

