Marc Marquez e Pecco Bagnaia saranno costretti a passare dal Q1 nelle qualifiche del GP Indonesia. I due piloti Ducati Factory hanno chiuso 11° e 17°, con lo spagnolo che è stato protagonista di due cadute durante il turno. Primo tempo per un super Bez, con più di 4 decimi di vantaggio su Aldeguer 2°. Sabato qualifiche alle 04.50 della notte in Italia e Sprint Race alle 9 del mattino, domenica gara lunga sempre alle 9. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

