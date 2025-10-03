Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, GP Indonesia: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche a Mandalika

MotoGp fotogallery
12 foto

Marc Marquez e Pecco Bagnaia saranno costretti a passare dal Q1 nelle qualifiche del GP Indonesia. I due piloti Ducati Factory hanno chiuso 11° e 17°, con lo spagnolo che è stato protagonista di due cadute durante il turno. Primo tempo per un super Bez, con più di 4 decimi di vantaggio su Aldeguer 2°. Sabato qualifiche alle 04.50 della notte in Italia e Sprint Race alle 9 del mattino, domenica gara lunga sempre alle 9. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE - LE CADUTE DI MARQUEZ

    Pre-qualifiche Moto2: Gonzalez show, 4° Arbolino

    MANDALIKA

    Il leader del Mondiale ha fissato il miglior tempo con il record della pista nel venerdì di...

    Moto3, Piqueras in testa nel venerdì di Mandalika

    GP Indonesia

    Piqueras chiude in testa il venerdì della Moto3 a Mandalika, precedendo Quiles, peraltro caduto...

    GP Indonesia, si parte: Libere nella notte su Sky

    MotoGp

    MotoGP  a Mandalika fino a domenica 5 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia, LIVE...