MotoGP, GP Indonesia: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche a Mandalika
Marc Marquez e Pecco Bagnaia saranno costretti a passare dal Q1 nelle qualifiche del GP Indonesia. I due piloti Ducati Factory hanno chiuso 11° e 17°, con lo spagnolo che è stato protagonista di due cadute durante il turno. Primo tempo per un super Bez, con più di 4 decimi di vantaggio su Aldeguer 2°. Sabato qualifiche alle 04.50 della notte in Italia e Sprint Race alle 9 del mattino, domenica gara lunga sempre alle 9. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1:29.240
- 1:29.648
- 1:29.664
- 1:29.730
- 1:29.733
- 1:29.768
- 1:29.837
- 1:29.868
- 1:29.930
- 1:29.985
- 11) M. MARQUEZ
- 12) MORBIDELLI
- 13) BINDER
- 14) ZARCO
- 15) BASTIANINI
- 16) MILLER
- 17) BAGNAIA
- 18) DI GIANNANTONIO
- 19) VINALES
- 20) CHANTRA