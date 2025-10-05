MotoGP oggi, le ultime news del GP Indonesia a Mandalika e come ci arrivano i piloti
Dopo il Bezzecchi show nel sabato di Mandalika, con pole record e vittoria della Sprint in rimonta, oggi è il giorno della gara, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 9. Marc Marquez e Bagnaia chiamati alla rimonta dalle retrovie: in particolare occhi puntati su Pecco dopo il 14° (e ultimo) posto di ieri. Prima della top class da non perdere Moto3 (alle 6) e Moto2 (alle 7.15)
- Aprilia e Bezzecchi da urlo nel sabato di Mandalika: il pilota romagnolo ha prima centrato la pole record e poi ha vinto la Sprint Race nonostante una partenza complicata. Oggi il 'Bez' partirà di nuovo davanti a tutti e proverà a bissare il successo di ieri
- Se il sesto posto di Marc Marquez, sotto gli standard consueti, è comunque comprensibile a pochi giorni dalla conquista del nono titolo e su una pista che non ama particolarmente, di certo ha fatto rumore il 14° e ultimo posto nella Sprint di Bagnaia, arrivato a 13 secondi di ritardo dal penultimo. Pecco proverà a raddrizzare un weekend fin qui fortemente negativo, ma dovrà partire dalla 16^ casella dopo l'eliminazione in Q1 nelle qualifiche
- Ore 4.35: Warm Up MotoGP
- Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 6: Moto3 – Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.15: Moto2 – Gara
- Ore 8.15: Paddock Live
- Ore 8.30: Grid
- Ore 9: MotoGP - Gara
- Ore 10: Zona Rossa
- Ore 11: Race Anatomy