Dopo il Bezzecchi show nel sabato di Mandalika, con pole record e vittoria della Sprint in rimonta, oggi è il giorno della gara, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 9. Marc Marquez e Bagnaia chiamati alla rimonta dalle retrovie: in particolare occhi puntati su Pecco dopo il 14° (e ultimo) posto di ieri. Prima della top class da non perdere Moto3 (alle 6) e Moto2 (alle 7.15)

