MotoGP, Ducati: Pirro al posto dell'infortunato Marc Marquez nel GP Australia

MotoGp

Il tester Ducati prenderà il posto dell'infortunato Marc Marquez: al momento la decisone è stata comunicata solamente per il round della MotoGP in Australia, in programma dal 16 al 19 ottobre

L'INCIDENTE MARQUEZ-BEZZECCHI

Ducati ha ufficializzato il sostituto dell'infortunato di Marc Marquez per il prossmo round della MotoGP in Australia. Al posto del neo campione del mondo, in pista ci sarà il tester Michele Pirro la prossima settimana. Al momento il team di Borgo Panigale ha confermato la presenza del suo collaudatore solo per l'evento a Phillip Island, in cui tra l'altro taglierà il traguardo del 70° GP mondiale con una Desmosedici.

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
