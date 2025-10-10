Il tester Ducati prenderà il posto dell'infortunato Marc Marquez: al momento la decisone è stata comunicata solamente per il round della MotoGP in Australia, in programma dal 16 al 19 ottobre

Ducati ha ufficializzato il sostituto dell'infortunato di Marc Marquez per il prossmo round della MotoGP in Australia. Al posto del neo campione del mondo, in pista ci sarà il tester Michele Pirro la prossima settimana. Al momento il team di Borgo Panigale ha confermato la presenza del suo collaudatore solo per l'evento a Phillip Island, in cui tra l'altro taglierà il traguardo del 70° GP mondiale con una Desmosedici.