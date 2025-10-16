Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, oggi la parata alla vigilia del GP Australia: Stoner guida il gruppo. FOTO

fotogallery fotogallery
23 foto

Ormai è diventata una tradizione alla vigilia del GP Australia: a Phillip Island si è svolta la parata con partenza dalla città di San Remo e arrivo al circuito. A guidare il gruppo di appassionati locali, misto a piloti MotoGP, il due volte campione del mondo Casey Stoner, sei volte vincitore (dal 2007 al 2012) sul tracciato di casa. Al suo fianco anche i ducatisti Bagnaia e Aldeguer, Bezzecchi per Aprilia, Bastianini per Ktm, Mir per Honda e l'australiano Jack Miller (Yamaha). Ecco tutte le foto

GUARDA IL VIDEO

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, parata a Phillip Island con Casey Stoner

fotogallery

Ormai è diventata una tradizione alla vigilia del GP Australia: a Phillip Island si è svolta la...

23 foto

MotoGP a Phillip Island: l'analisi del circuito

MOTOGP

Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Phillip Island e il nostro Mauro Sanchini ci porta a...

20 foto

MotoGP, Moreira con LCR Honda: tutti i piloti 2026

la griglia

Con l'annuncio ufficiale di Diogo Moreira come nuovo pilota del team LCR Honda, come anticipato...

23 foto

MotoGP a Phillip Island: GP Australia nel weekend

17-19 ottobre

Dopo un paio di settimane di stop la MotoGP prosegue il suo tour extra Europa con il GP...

24 foto

MotoGP, il calendario dei test invernali 2026

le date

La MotoGP ha pubblicato le date dei test invernali in vista del Mondiale 2026: dalla giornata...

7 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Incidente con Marquez, 2 long lap per Bezzecchi

    MotoGp

    Lo Stewards Panel ha inflitto un doppio long lap penalty al pilota Aprilia da scontare nella gara...

    Superbike, la guida TV dell'ultimo round di Jerez

    superbike

    Ultimo e decisivo round della stagione. A Jerez si assegna il titolo mondiale Superbike 2025....

    MotoGP in Australia: guida al weekend LIVE su Sky

    phillip island

    La MotoGP fa tappa in Australia per un altro weekend di spettacolo da vivere LIVE su Sky...