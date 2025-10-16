Ormai è diventata una tradizione alla vigilia del GP Australia: a Phillip Island si è svolta la parata con partenza dalla città di San Remo e arrivo al circuito. A guidare il gruppo di appassionati locali, misto a piloti MotoGP, il due volte campione del mondo Casey Stoner, sei volte vincitore (dal 2007 al 2012) sul tracciato di casa. Al suo fianco anche i ducatisti Bagnaia e Aldeguer, Bezzecchi per Aprilia, Bastianini per Ktm, Mir per Honda e l'australiano Jack Miller (Yamaha). Ecco tutte le foto

