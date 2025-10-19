MotoGP oggi, le ultime news del GP Australia a Phillip Island e come ci arrivano i piloti
Dopo la doppietta Aprilia nella Sprint con la vittoria di Bezzecchi su Fernandez, a Phillip Island è il giorno delle gare, posticipate di 1 ora per il forte vento previsto sul circuito. Il GP d'Australia della top class partirà alle 6 con Quartararo in pole proprio davanti a Bez e con Bagnaia (penalizzato con 3 posizioni in griglia) costretto a riscattare la Sprint disastrosa di ieri dalla 14^ casella. Prima la Moto3 (ore 3) e la Moto2 (ore 4.15). Tutto LIVE su Sky e NOW
- Sabato da incorniciare per Aprilia, protagonista di una doppietta nella Sprint Race con Marco Bezzecchi vincitore su Raul Fernandez. Terzo gradino del podio per Pedro Acosta, mentre Bagnaia ha vissuto un altro sabato da incubo con il 19° e penultimo posto al traguardo
- Bezzecchi proverà il bis nella gara lunga ma bisogna ricordare che il pilota Aprilia, che scatterà dalla seconda casella, dovrà scontare un doppio long lap penalty per l'incidente di Mandalika con Marc Marquez. Penalizzati con tre posizioni in griglia Bagnaia e Binder, che scatteranno rispettivamente 14° e 16° per aver rallentato alcuni colleghi (lo stesso Bez e Zarco nello specifico) durante le qualifiche
- Ore 1.35: MotoGP - warm up
- Ore 2: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3: Moto3 gara
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 4.15: Moto2 - gara
- Ore 5.15: Paddock Live
- Ore 5.30: Grid
- Ore 6: MotoGP - gara (repliche alle 9 e alle 16)
- Ore 7: Zona Rossa
- Ore 8: Race Anatomy MotoGP