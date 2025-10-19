Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP oggi, le ultime news del GP Australia a Phillip Island e come ci arrivano i piloti

motogp fotogallery
25 foto

Dopo la doppietta Aprilia nella Sprint con la vittoria di Bezzecchi su Fernandez, a Phillip Island è il giorno delle gare, posticipate di 1 ora per il forte vento previsto sul circuito. Il GP d'Australia della top class partirà alle 6 con Quartararo in pole proprio davanti a Bez e con Bagnaia (penalizzato con 3 posizioni in griglia) costretto a riscattare la Sprint disastrosa di ieri dalla 14^ casella. Prima la Moto3 (ore 3) e la Moto2 (ore 4.15). Tutto LIVE su Sky e NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

