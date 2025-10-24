Offerte Sky
MotoGP, GP Malesia: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche a Sepang

Pedro Acosta è stato il migliore nelle Pre-qualifiche di Sepang. Bagnaia e Bezzecchi sono tra gli esclusi eccellenti che dovranno passare dal Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass per il Q2. Nella notte tra venerdì e sabato qualifiche alle 4.50, poi in mattinata la Sprint Race con semaforo verde alle 9. Domenica gara lunga alle 8. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE

