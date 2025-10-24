MotoGP, GP Malesia: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche a Sepang
Pedro Acosta è stato il migliore nelle Pre-qualifiche di Sepang. Bagnaia e Bezzecchi sono tra gli esclusi eccellenti che dovranno passare dal Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass per il Q2. Nella notte tra venerdì e sabato qualifiche alle 4.50, poi in mattinata la Sprint Race con semaforo verde alle 9. Domenica gara lunga alle 8. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1:57.559
- 1:57.578
- 1:57.840
- 1:57.854
- 1:57.840
- 1:58.039
- 1:58.041
- 1:58.055
- 1:58.057
- 1:58.117
- 11) MARINI
- 12) BAGNAIA
- 13) ALDEGUER
- 14) OGURA
- 15) BEZZECCHI
- 16) R. FERNANDEZ
- 17) BINDER
- 18) OLIVEIRA
- 19) BASTIANINI
- 20) CHANTRA
- 21) SAVADORI
- 22) PIRRO
- 23) A. FERNANDEZ