Pedro Acosta è stato il migliore nelle Pre-qualifiche di Sepang. Bagnaia e Bezzecchi sono tra gli esclusi eccellenti che dovranno passare dal Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass per il Q2. Nella notte tra venerdì e sabato qualifiche alle 4.50, poi in mattinata la Sprint Race con semaforo verde alle 9. Domenica gara lunga alle 8. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE