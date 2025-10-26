MotoGP oggi, le ultime news del GP Malesia a Sepang e come ci arrivano i piloti
Dopo il ritorno alla vittoria nella Sprint, Bagnaia avrà l'occasione per la doppietta: anche nella gara lunga il torinese scatterà in pole con la sua Ducati. In prima fila anche Alex Marquez, già aritmeticamente vice campione del mondo con il 2° posto di ieri. Terzo in griglia Morbidelli. Costretto alla rimonta Bezzecchi, al via dalla 14^ casella. Semaforo verde alle 8, prima la Moto3 (alle 5) e la Moto2 (6.15): tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Un super Bagnaia nella Sprint Race di Sepang: il torinese, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, tornando terzo nel Mondiale. Sul podio anche Alex Marquez (ora aritmeticamente 2° in campionato) e Acosta. Aldeguer, terzo al traguardo ma penalizzato per pressione gomme e retrocesso in 7^ posizione, è il nuovo 'rookie of the year'. Seguono Morbidelli, Quartararo e Bezzecchi, scattato 14° e autore di una bella rimonta. Out Mir, Oliveira e Marini.
- Cielo con qualche nuvola, ma non dovrebbe piovere nemmeno oggi a Sepang. Anche se in Malesia le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Basta tornare indietro alle Libere del venerdì...
- Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l'ora solare: le lancette dell'orologio torneranno indietro di un'ora. Il passaggio dall'ora legale avverrà alle 3, quando gli orologi dovranno tornare alle due. Buone notizie per tutti gli appassionati MotoGP, che avranno l'opportunità di dormire un'ora in più e seguire in diretta le gare di Sepang su Sky
- Ore 3.35: Warm Up
- Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 5: Moto3 – Gara
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.15: Moto2 – Gara
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.30: Grid
- Ore 8: MotoGP - Gara
- Ore 9: Zona Rossa
- Ore 10: Race Anatomy