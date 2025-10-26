Offerte Sky
MotoGP oggi, le ultime news del GP Malesia a Sepang e come ci arrivano i piloti

motogp fotogallery
27 foto

Dopo il ritorno alla vittoria nella Sprint, Bagnaia avrà l'occasione per la doppietta: anche nella gara lunga il torinese scatterà in pole con la sua Ducati. In prima fila anche Alex Marquez, già aritmeticamente vice campione del mondo con il 2° posto di ieri. Terzo in griglia Morbidelli. Costretto alla rimonta Bezzecchi, al via dalla 14^ casella. Semaforo verde alle 8, prima la Moto3 (alle 5) e la Moto2 (6.15): tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - GRIGLIA - CLASSIFICA

    Moto GP: Ultime Notizie

    Domenica gara alle 8: attenzione al cambio d'ora!

    MotoGp

    MotoGP a Sepang per il GP della Malesia, LIVE su Sky Sport e in streaming...

    Alex Marquez vice campione, Marc esulta sui social

    fratelli marquez

    Marc Marquez, out a Sepang per infortunio, dopo averlo sentito al telefono si è complimentato con...

    Moto2: pole di Holgado. 7° Gonzalez, 16° Moreira

    GP MALESIA

    Holgado scatterà davanti a tutti in Malesia: pole e record della pista per lo spagnolo. In prima...