Ducati celebra i suoi campioni e direttamente da Eicma presenta le Panigale V2 in edizione limitata omaggio a Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Per lo spagnolo il design è ispirato alla moto utilizzata nei test di Barcellona 2024, i primi in modalità "Todo al Rojo". Per il torinese la livrea richiama il motivo del casco portato in pista dal due volte campione del mondo MotoGP nella stagione 2025. Di seguito foto e dettagli

