MotoGP, Bulega al debutto con Ducati nelle prove libere del GP Portogallo. FOTO-VIDEO
Nicolò Bulega sorprende al debutto in MotoGP: nel primo turno della sua vita in top class, le prove libere di Portimao, il pilota italiano prende piano piano confidenza in sella alla Ducati factory e nell'ultimo giro dei 21 completati piazza il suo miglior crono in 1:40.073, a meno di un secondo dalla vetta occupata da Alex Marquez. Un tempo che gli vale la 14^ posizione. Ecco alcune delle immagini più significative delle sue FP1, dall'ingresso in pista alla prova di partenza finale