Bagnaia, incidente con Zarco e caduta nella gara di Valencia. FOTO-VIDEO

Ritiro per Pecco Bagnaia nell'ultima gara stagionale a Valencia. Il torinese, nel corso del primo giro, è stato spinto fuori da Zarco e una volta finito nella ghiaia non è riuscito a tenere in piedi la sua Ducati. Il francese è stato penalizzato con un long lap penalty per aver causato l'incidente. "Fortunatamente mi sono accorto che stava arrivando e ho tirato su la moto. Nel primo giro sono tutti aggressivi, sono cose che possono succedere", ha commentato Bagnaia su Sky

IL VIDEO DELL'INCIDENTE

Morbidelli cade prima del via: frattura alla mano

Pazzesco a Valencia: nel momento di schierarsi in griglia di partenza Morbidelli, forse sorpreso...

Zarco butta fuori Bagnaia: Pecco out al 1° giro

Ritiro per Pecco Bagnaia nell'ultima gara stagionale a Valencia. Il torinese, nel corso del primo...

MotoGP, la classifica finale del Mondiale 2025

Termina il Mondiale di MotoGP. Marc Marquez ha dominato la stagione 2025 vincendo il titolo con 5...

Gran finale a Valencia: alle 14 l'ultima gara 2025

Ultimo giorno di scuola per la MotoGP, con le gare che chiuderanno il Mondiale 2025. Si parte...

Bezzecchi vola a Valencia: i record in MotoGP

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista a Valencia. Il pilota Aprilia ha chiuso con il...

    Moreira campione: il primo brasiliano della storia

    Diogo Moreira è il nuovo campione del mondo della Moto2, diventando il primo brasiliano ad...

    Moto3, 1^ vittoria per Adrian Fernandez. 4° Pini

    A 21 anni e 9 mesi Adrian Fernandez centra la prima vittoria in carriera nel Motomondiale: lo...

    Moto2, Alberto Ferrández nuovo pilota Pramac

    Il talento spagnolo salta al Mondiale dal JuniorGp, dove si sta giocando il titolo...