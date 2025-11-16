Ritiro per Pecco Bagnaia nell'ultima gara stagionale a Valencia. Il torinese, nel corso del primo giro, è stato spinto fuori da Zarco e una volta finito nella ghiaia non è riuscito a tenere in piedi la sua Ducati. Il francese è stato penalizzato con un long lap penalty per aver causato l'incidente. "Fortunatamente mi sono accorto che stava arrivando e ho tirato su la moto. Nel primo giro sono tutti aggressivi, sono cose che possono succedere", ha commentato Bagnaia su Sky

