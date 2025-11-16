Introduzione

Il Mondiale 2025 porta la firma dei fratelli Marquez: Marc ha dominato la stagione fin dalla prima gara, mantenendo un rendimento incredibile, e ha vinto il 9° Mondiale in carriera con 5 weekend di anticipo; Alex ha chiuso l'anno 2° nella classifica generale e ha portato Gresini a vincere il "Best Indipendent Team". Gran lavoro anche per Marco Bezzecchi, 3° nel Mondiale, che a causa dei tanti infortuni di Martin si è dovuto caricare sulle spalle - insieme a Savadori - lo sviluppo di un'Aprilia che ha fatto evidenti passi avanti e che si candida a essere la principale avversaria della Ducati per il 2026. Annata nera per Pecco Bagnaia: nella maggior parte dei weekend il torinese ha avuto uno scarso feeling con la sua GP25, cosa che non gli ha permesso di avere il rendimento a cui ci aveva abituato nelle ultime stagioni. Ecco il film del Mondiale 2025 attraverso le immagini simbolo e tutti gli highlights di Sky Sport.