Introduzione
Il Mondiale 2025 porta la firma dei fratelli Marquez: Marc ha dominato la stagione fin dalla prima gara, mantenendo un rendimento incredibile, e ha vinto il 9° Mondiale in carriera con 5 weekend di anticipo; Alex ha chiuso l'anno 2° nella classifica generale e ha portato Gresini a vincere il "Best Indipendent Team". Gran lavoro anche per Marco Bezzecchi, 3° nel Mondiale, che a causa dei tanti infortuni di Martin si è dovuto caricare sulle spalle - insieme a Savadori - lo sviluppo di un'Aprilia che ha fatto evidenti passi avanti e che si candida a essere la principale avversaria della Ducati per il 2026. Annata nera per Pecco Bagnaia: nella maggior parte dei weekend il torinese ha avuto uno scarso feeling con la sua GP25, cosa che non gli ha permesso di avere il rendimento a cui ci aveva abituato nelle ultime stagioni. Ecco il film del Mondiale 2025 attraverso le immagini simbolo e tutti gli highlights di Sky Sport.
Quello che devi sapere
GP Thailandia (Sprint, 1 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Marc Marquez parte subito forte a Buriram in sella alla Ducati Factory e vince la prima Sprint Race della stagione. Successo mai in discussione per lo spagnolo che, scattato dalla pole, è sempre rimasto in testa alla gara.
GP Thailandia (Gara, 2 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Stesso copione anche nella gara lunga: il #93 parte "a cannone", si mette a dettare l'andatura e porta a più di un secondo il gap sugli inseguitori. Nel corso del 7° giro Marc si gira, rallenta di colpo e lascia passare suo fratello Alex. Gli resta francobollato al posteriore fino al terzultimo giro, quando decide di tornare in testa. "La pressione della gomma anteriore non era dentro i parametri - spiega dopo la gara su Sky -, allora ho pensato di mettermi in scia. Per questo ho fatto tutta la gara attaccato ad Alex"
- Classifica al termine del weekend: M. Marquez 37, A. Marquez 29, Bagnaia 23
GP Argentina (Sprint, 15 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Altro sabato, altra pole e vittoria nella Sprint Race per Marquez. Marc parte bene e protegge la prima posizione in gara tenendo a distanza suo fratello Alex e Bagnaia.
GP Argentina (Gara, 16 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Morbidelli
- Marc Marquez parte bene ma Alex qualche giro più tardi lo passa. Il fratello minore prova a spingere ma resta sotto tiro del #93. Marc prova un primo attacco ma va lungo, poi riprova e riesce a superare Alex con una staccata micidiale. È la 90° vittoria in tutte le classi per lo spagnolo. Completa il podio Morbidelli.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 74, A. Marquez 58, Bagnaia 43
GP Americhe (Sprint, 29 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Un primo giro super nella Sprint Race di Austin, con un'accesissima bagarre tra i fratelli Marquez e Bagnaia. Marc pesca anche un jolly alla curva 17, tenendo in piedi la sua Ducati nonostante gli fosse partito il posteriore. Poi il numero 93 prende la testa della gara e va a vincere davanti a suo fratello e Pecco.
GP Americhe (Gara, 30 marzo)
- Podio: 1° Bagnaia, 2° A. Marquez, 3° Di Giannantonio
- La pioggia bagna il circuito di Austin e getta nell'incertezza il GP. La maggior parte dei piloti opta per i pneumatici da bagnato, ma a 3 minuti dal giro di ricognizione Marc spariglia le carte: scatto improvviso per andare a prendere la moto con assetto da asciutto, si scatena un 'fuggi fuggi' generale verso il box anche degli altri piloti (QUI il video). La direzione gara non può far altro che esporre bandiera rossa e dare una nuova procedura di partenza. Il GP parte con 20 minuti di ritardo e Marc fa subito il vuoto. Nel corso del 9° giro, però, lo spagnolo scivola in curva 4 su un cordolo ancora umido. Prova a ripartire, ma la sua moto ha troppi danni ed è costretto a ritirarsi. "Ho tagliato troppo il cordolo, errore mio". Vince Bagnaia davanti ad Alex, che scavalca il fratello in testa al Mondiale; 3° Diggia.
- La classifica al termine del weekend: A. Marquez 87, M. Marquez 86, Bagnaia 75
GP Qatar (Sprint, 12 aprile)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Morbidelli
- La MotoGP arriva a Lusail e Marc, dopo la caduta di Austin, ritorna a essere uno schiacciasassi. Altra pole e vittoria della Sprint Race mai in discussione, alle sue spalle c'è Alex che torna secondo nel mondiale.
GP Qatar (Gara, 13 aprile)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bagnaia, 3° Morbidelli
- GP molto più combattuto rispetto alla Sprint. Marc parte "a fionda" ma a mettersi a fare l'andatura è Morbidelli. Marquez e Bagnaia combattono per la seconda posizione e consentono a Vinales di rientrare nella lotta. Il pilota Ktm guadagna addirittura la testa della gara, ma a pochi giri dalla fine va largo con Marc che si butta dentro. Il #93 vince davanti a Maverick (che poi viene penalizzato per irregolarità sulla pressione delle gomme retrocedendo al 14° posto), Bagnaia e Morbidelli.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 123, A. Marquez 106, Bagnaia 97
GP Spagna (Sprint, 26 aprile)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Si arriva in Europa e a firmare la pole position a Jerez è Fabio Quartararo davanti a Marquez e Bagnaia. Marc scatta subito dietro di lui nella Sprint Race, il "Diablo" si stende dopo un giro e lo spagnolo ringrazia. Gara in solitaria per il #93, primo posto mai in discussione.
GP Spagna (Gara, 27 aprile)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° Quartararo, 3° Bagnaia
- Inizio spettacolare della gara lunga a Jerez con una gran bagarre tra Marquez e Bagnaia per la seconda posizione alle spalle di Quartararo. Nel corso del terzo giro, però, Marc perde l'anteriore della sua GP25 mentre si trova in terza posizione e finisce nella ghiaia. Lo spagnolo rientra in gara e riesce a rimontare fino al 12° posto, guadagnando 4 punti in classifica. Vince suo fratello Alex, al primo successo in MotoGP, che torna in testa al Mondiale.
- La classifica al termine del weekend: A. Marquez 140, M. Marquez 139, Bagnaia 120
GP Francia (Sprint, 10 maggio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Aldeguer
- Quartararo scatta dalla pole a Le Mans e resta in testa per 6 giri, fin quando Marc decide di attaccarlo. Lo spagnolo prende il comando della Sprint e fa il vuoto, arrivando al traguardo in solitaria come spesso accaduto. Altra doppietta in famiglia, primo podio in top class per Aldeguer.
GP Francia (Gara, 11 maggio)
- Podio: 1° Zarco, 2° M. Marquez, 3° Aldeguer
- Gara spettacolare a Le Mans soprattutto grazie alle condizioni meteo, con pioggia a intermittenza sul circuito francese. Alcuni piloti, tra i quali i fratelli Marquez, scelgono di partire con le gomme da asciutto, altri con le rain. Marc conduce, sconta un long lap penalty e - con l'aumentare della pioggia - torna ai box per prendere la moto con assetto da bagnato. Anche gli altri piloti sono costretti a rientrare, a beneficiarne è Zarco: il francese, partito con le rain e protagonista di un contatto in partenza che avrebbe potuto condizionare la sua gara, si ritrova in testa e va a vincere. Dietro di lui Marc e Aldeguer, caduto Alex mentre era 3°. Fine settimana da dimenticare per Bagnaia, out sia nella Sprint che in gara.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 171, A. Marquez 149, Bagnaia 120
GP Gran Bretagna (Sprint, 24 maggio)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° M. Marquez, 3° Di Giannantonio
- Quartararo scatta dalla pole ma Marc riesce subito a prendersi la prima posizione. Lo spagnolo, però, commette un errore: va largo con Alex che ne approfitta. I Marquez si allontanano dagli inseguitori, fin quando Alex stacca anche il fratello e va a vincere.
GP Gran Bretagna (Gara, 25 maggio)
- Podio: 1° Bezzecchi, 2° Zarco, 3° M. Marquez
- Caos in partenza: Alex Marquez cade alla prima curva, poco dopo anche suo fratello Marc. Nel corso del 2° giro la direzione gara espone la bandiera rossa a causa di una chiazza d'olio in pista lasciata dalla moto di Morbidelli dopo un incidente con Aleix Espargaró. Tutto da rifare, con i piloti (compresi quelli che erano nel frattempo caduti) che prendono il posto in griglia per la ripartenza. Al secondo semaforo verde il poleman Quartararo scappa via, ma quando ha più di 5 secondi di vantaggio sugli inseguitori viene tradito dalla rottura dell'abbassatore posteriore. Ne approfitta Bezzecchi che passa in testa e fa il vuoto sugli inseguitori. Alle sue spalle Zarco e Marc Marquez, 5° Alex.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 196, A. Marquez 172, Bagnaia 124
GP Aragon (Sprint, 7 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Aldeguer
- Marc Marquez torna in pole a distanza di 3 gare dall'ultima volta. La partenza non è delle migliori con lo spagnolo che arriva in curva 1 in 4^ posizione, ma poco dopo riesce a passare Acosta e Morbidelli. Nel corso del 6° giro attacca anche suo fratello Alex e scappa via, tagliando il traguardo con 2 secondi di vantaggio.
GP Aragon (Gara, 8 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Marc è letteralmente imprendibile. Scatta forte, Acosta prova per un istante a mettergli le ruote davanti ma non ce n'è per nessuno. Trionfa senza alcun tipo di problema mettendosi alle spalle suo fratello e Pecco. Spoiler: è la prima di 7 doppiette consecutive per il #93.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 233, A. Marquez 201, Bagnaia 140
GP Italia (Sprint, 21 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Marc Marquez firma la pole al Mugello ma la Sprint si apre con un 'problemino'. Prima dello spegnimento dei semafori, il pilota Ducati disattiva il launch control sulla sua moto: "Ho fatto io confusione, l'ho disattivato e riattivato e questo mi ha fatto perdere tempo", ammette poi a Sky Sport. Per inserirlo di nuovo lo spagnolo deve togliere la mano destra dall'acceleratore e questa manovra gli fa perdere lo spunto al via. Scende fino alla 7^ posizione, ma da lì parte la rimonta: prima la bagarre con Bagnaia, poi quella con suo fratello Alex, fino alla vittoria finale.
GP Italia (Gara, 22 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Di Giannantonio
- La gara lunga è segnata da una spettacolare bagarre per la prima posizione tra Marc Marquez, Bagnaia e Alex. I tre piloti danno vita un botta e risposta continuo per diversi giri, poi Marc dà uno 'strappo' e allunga fino alla vittoria. Sul podio anche Di Giannantonio, 4° Bagnaia.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 270, A. Marquez 230, Bagnaia 160
GP Olanda (Sprint, 27 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bezzecchi
- Quartararo torna in pole ma a vincere è sempre Marc Marquez. Lo spagnolo passa il Diablo al primo giro, ma a differenza delle gare precedenti non scappa. Alex gli rimane incollato al posteriore fino all'ultimo giro ma non riesce a passarlo.
GP Olanda (Gara, 28 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° Bagnaia
- Bagnaia parte forte e riesce a mettersi al comando, ma qualche giro più tardi Marc sferra l'attacco e si prende la testa della gara. Lo spagnolo si ritrova alle sue spalle Bezzecchi ma non rischia nulla e vince anche ad Assen. Caduta e ritiro per Alex Marquez, costretto a operarsi dopo aver rimediato una frattura alla mano sinistra.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 307, A. Marquez 239, Bagnaia 181
GP Germania (Sprint, 12 luglio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° Quartararo
- Il re del Sachsenring arriva in Germania e firma subito la pole. La Sprint Race, su pista bagnata, si apre con un lungo in curva 1 per lo spagnolo che perde 3 posizioni. Poi parte la rimonta, con Marc che sferra l'attacco decisivo per la vittoria su Bezzecchi nel corso dell'ultimo giro.
GP Germania (Gara, 13 luglio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Nella gara lunga nessuna bagarre, nessun sorpasso e vittoria mai in discussione. Marc parte e fa il vuoto sugli inseguitori, tagliando il traguardo con 6.3 secondi di vantaggio su suo fratello Alex.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 344, A. Marquez 261, Bagnaia 197
GP Rep. Ceca (Sprint, 19 luglio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Acosta, 3° Bastianini
- Marc cade in qualifica ma riesce comunque a segnare il 2° miglior tempo alle spalle di Bagnaia. A inizio Sprint il #93 supera Pecco ma nel corso del 5° giro entrambi i piloti Ducati Factory rallentano di colpo e si mettono in scia agli avversari. Motivo? Provare a far salire la temperatura dell'anteriore. Marc rimane incollato al posteriore di Acosta e, una volta rientrata la pressione della gomma nei parametri consentiti, passa il connazionale e va a vincere. Pecco chiude 7°.
GP Rep. Ceca (Gara, 20 luglio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° Acosta
- A Brno bagarre nei primi giri tra Marc, Pecco e Bez per la prima posizione. Alla fine, però, ad avere la meglio e vincere è sempre lo spagnolo. Intanto Marc allunga in classifica, approfittando del doppio "0" di suo fratello Alex nella Sprint e nella gara lunga.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 381, A. Marquez 261, Bagnaia 213
GP Austria (Sprint, 16 agosto)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Acosta
- A Spielberg altra caduta in qualifica per Marc Marquez, costretto a scattare dalla 4^ casella in griglia. Il leader del mondiale parte bene e si mette in scia a suo fratello Alex, poi lo passa a 5 giri dal termine. Altro successo e altra doppietta in casa per i due fratelli.
GP Austria (Gara, 17 agosto)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Aldeguer, 3° Bezzecchi
- Nella gara lunga Marc duella con Bagnaia per la seconda posizione e una volta superato Pecco si mette a caccia del poleman Bezzecchi. Lo spagnolo attacca Bez, con cui nasce un bel botta e risposta. Il leader del mondiale poi sferra l'attacco decisivo e va a vincere per la prima volta in carriera (non considerando la Sprint del giorno prima) a Spielberg.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 418, A. Marquez 276, Bagnaia 221
GP Ungheria (Sprint, 23 agosto)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Di Giannantonio, 3° Morbidelli
- La MotoGP fa l'esordio al Balaton Park e Marc firma subito la pole position. Lo spagnolo ha un grande spunto in partenza e si mette davanti indisturbato, tagliando il traguardo con 2 secondi di vantaggio sugli inseguitori.
GP Ungheria (Gara, 24 agosto)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Acosta, 3° Bezzecchi
- Marquez e Bezzecchi, scattato 2°, partono molto bene e si toccano a inizio gara. Marc perde due posizioni e si ritrova alle spalle anche di Morbidelli, che supera qualche istante più tardi. Lo spagnolo mette nel mirino il pilota Aprilia e lo passa in curva 1, poi scappa via fino alla vittoria con più di 4 secondi di vantaggio su Acosta.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 455, A. Marquez 280, Bagnaia 228
GP Catalunya (Sprint, 6 settembre)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Quartararo, 3° Di Giannantonio
- A Barcellona è annunciato un "duello" in famiglia tra i Marquez: Marc ha sempre faticato in Catalogna, mentre suo fratello Alex ama questa pista e infatti firma la pole. Il pilota del team Gresini vola anche nella Sprint ma a 4 giri dal termine, con un ottimo margine su Marc, perde l'anteriore della sua moto e finisce nella ghiaia spalancando le porte della vittoria a suo fratello.
GP Catalunya (Gara, 7 settembre)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° M. Marquez, 3° Bastianini
- Nella gara lunga si ripropone il duello tra i fratelli Marquez, che si giocano la prima posizione fin quando Alex non allunga e Marc gli resta dietro. Con il successo di Barcellona il pilota del team Gresini impedisce al fratello di avere il primo match point per il Mondiale a Misano: il #93, infatti, per avere la possibilità di vincere il titolo nel GP San Marino avrebbe dovuto chiudere il weekend spagnolo con 185 punti (o più) di vantaggio su Alex.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 487, A. Marquez 305, Bagnaia 237
GP San Marino (Sprint, 13 settembre)
- Podio: 1° Bezzecchi, 2° A. Marquez, 3° Di Giannantonio
- Marc scatta dalla 4^ posizione in griglia e si mette subito a caccia del poleman Bezzecchi. Nel corso del 6° giro sferra l'attacco al pilota Aprilia e si mette davanti, ma poco dopo perde l'anteriore della sua GP25 e finisce nella ghiaia. Lo spagnolo è costretto a ritirarsi, ma nonostante lo "0" guadagna la certezza di avere il primo match point per il titolo a Motegi grazie al 2° posto di suo fratello Alex.
GP San Marino (Gara, 14 settembre)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° A. Marquez
- Marc risponde subito presente dopo la caduta del sabato. Lo spagnolo si mette dietro Bez e lo passa approfittando di un lungo del pilota Aprilia. L'italiano però non molla e il leader del mondiale è costretto a spingere fino all'ultimo giro. Marc vince l'undicesima gara stagionale e arriva al GP Giappone con il match point da poter sfruttare solo nella gara lunga (non nella Sprint). E poi, sul podio, l'esultanza alla Messi sfilandosi la tuta: "Per me è sempre stato un riferimento, volevo mettere un po' di peperoncino...".
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 512, A. Marquez 330, Bagnaia 237
GP Giappone (Sprint, 27 settembre)
- Podio: 1° Bagnaia, 2° M. Marquez, 3° Acosta
- Marc inizia il weekend del Giappone con la consapevolezza che nella giornata di domenica avrà il primo match point per vincere il Mondiale. Da qui la sua cautela nella Sprint: scatta dalla 3^ casella in griglia e nei primi giri rimane imbottigliato in quarta posizione. Poi riesce a liberarsi di Mir e Acosta senza prendere rischi e porta a casa un buon 2° posto soprattutto in virtù del 10° di Alex, rimasto fuori dalla zona punti. A Marc basterà non perdere più di 6 punti su suo fratello nella gara di domenica e il titolo sarà aritmeticamente suo.
GP Giappone (Gara, 28 settembre)
- MARC MARQUEZ È CAMPIONE DEL MONDO!
- Podio: 1° Bagnaia, 2° M. Marquez, 3° Acosta
- Mancava solo l'aritmetica che è arrivata al termine del GP Giappone, corso dallo spagnolo con la consapevolezza di avere il primo match point per vincere il titolo. A Marc basta il 2° posto alle spalle del compagno di team Bagnaia per chiudere i conti e completare la festa Ducati. Sul podio anche Acosta.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 541, A. Marquez 340, Bagnaia 274
GP Indonesia (Sprint, 4 ottobre)
- Podio: 1° Bezzecchi, 2° Aldeguer, 3° R. Fernandez
- Bezzecchi firma la pole ma il suo spunto in partenza è tutt'altro che positivo. Aldeguer si mette a fare l'andatura seguito da Acosta, con quest'ultimo che scivola nel corso del 5° giro. A metà gara Bez si mette a caccia: prima supera Raul Fernandez, poi rimonta su Aldeguer con il quale dà vita a un bel duello nell'ultimo giro. Alla fine a spuntarla è il pilota Aprilia che vince la Sprint. 6° Marc Marquez, che ha dovuto scontare un long lap penalty dopo un contatto con Rins.
GP Indonesia (Gara, 5 ottobre)
- Podio: 1° Aldeguer, 2° Acosta, 3° A. Marquez
- Bezzecchi parte di nuovo male, scivola in settima posizione e nel corso del primo giro stende Marc Marquez. Entrambi sono costretti al ritiro ma ad avere la peggio è il nuovo campione del mondo che rimedia un infortunio alla spalla destra che lo costringe a terminare la sua stagione in anticipo. Intanto lì davanti Aldeguer scappa via e va a vincere la sua prima gara lunga in top-class, davanti ad Acosta e Alex Marquez.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 545, A. Marquez 362, Bagnaia 274
GP Australia (Sprint, 18 ottobre)
- Podio: 1° Bezzecchi, 2° R. Fernandez, 3° Acosta
- Quartararo scatta dalla pole a Phillip Island ma a fare l'andatura nella gara del sabato è Raul Fernandez. Il pilota Trackhouse viene raggiunto da Bezzecchi (che nel Warm Up lap aveva avuto un incontro ravvicinato con un gabbiano) con le due Aprilia che aprono un buon gap sugli inseguitori. Il Bez studia l'attacco: prima rischia tantissimo nel 6° giro sbagliando il punto di staccata, poi a 3 giri dalla fine completa il sorpasso e va a vincere. Sul podio anche Acosta.
GP Australia (Gara, 19 ottobre)
- Podio: 1° R. Fernandez, 2° Di Giannantonio, 3° Bezzecchi
- Ottima partenza di Bezzecchi e Raul Fernandez che si mettono in testa al gruppo. Il pilota italiano, però, ha da scontare un doppio long-lap penalty dopo l'incidente con Marc Marquez in Indonesia che lo fa retrocedere al 6° posto. Raul resta al comando, seguito da Alex Marquez. Lo spagnolo del team Gresini, però, prima perde la posizione su Di Giannantonio e poi anche su Bezzecchi che riesce a salire sul podio. Grande gioia per Raul Fernandez alla sua prima vittoria in MotoGP. Bez scavalca Bagnaia nella classifica mondiale e si prende il 3° posto: periodo nero per il torinese, protagonista di un doppio "zero" in Indonesia e Australia
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 545, A. Marquez 379, Bezzecchi 282
GP Malesia (Sprint, 25 ottobre)
- Podio: 1° Bagnaia, 2° A. Marquez, 3° Acosta
- Dopo due weekend negativi in Indonesia e Australia, Pecco Bagnaia firma la pole a Sepang. Il torinese parte bene e resta in testa alla gara fino al traguardo seguito da Alex Marquez. Terza posizione solo "momentanea" per Aldeguer: lo spagnolo viene penalizzato per delle irregolarità sulla pressione degli pneumatici e il 3° posto va ad Acosta.
GP Malesia (Gara, 26 ottobre)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° Acosta, 3° Mir
- Altra partenza "a fionda" di Pecco Bagnaia che si mette a fare l'andatura davanti alla coppia di spagnoli formata da Alex Marquez e Acosta. Il torinese, però, inizia pian piano a perdere brillantezza fin quando a 3 giri dal termine cede di colpo e si gira a guardare il posteriore. La sua Ducati non è in grado di proseguire con il #63 che è costretto al ritiro tradito da una foratura del posteriore. A vincere è Alex Marquez, con Gresini che si certifica "Best indipendent team", davanti ad Acosta e Mir.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 541, A. Marquez 413, Bezzecchi 291
GP Portogallo (Sprint, 8 novembre)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° Acosta, 3° Bezzecchi
- Nella Sprint di Portimao è duello a tre per la vittoria. Bezzecchi scatta bene dalla pole così come Acosta dalla 2^ posizione in griglia, mentre Alex Marquez sale su "a cannone" dalla 5^ piazza. Dopo una bagarre iniziale restano solo i due spagnoli a lottare per il gradino più alto del podio: alla fine a spuntarla è il pilota del team Gresini.
GP Portogallo (Gara, 9 novembre)
- Podio: 1° Bezzecchi, 2° A. Marquez, 3° Acosta
- La domenica di Portimao si apre con il tributo a Miguel Oliveira, all'ultima gara in MotoGP davanti ai tifosi di casa. Partenza fotocopia a quella del giorno precedente, con Bez, Acosta e Alex Marquez che sfilano incolonnati alla prima curva. Questa volta, però, niente bagarre: il pilota Aprilia vola via e va a vincere in solitaria davanti ai due spagnoli. Altro weekend negativo per Pecco Bagnaia, 8° nella Sprint e caduto nella gara lunga.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 545, A. Marquez 445, Bezzecchi 323
GP Valencia (Sprint, 15 novembre)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° Acosta, 3° Di Giannantonio
- Bezzecchi firma l'ultima pole stagionale a Valencia ma a prendere il comando della Sprint è Alex Marquez. Lo spagnolo si mette davanti alla prima curva e va a vincere senza rischi. Sul podio anche Acosta e Di Giannantonio. Bez chiude 5°: "In partenza, in curva 2 e nelle successive, in accelerazione c'è stato qualcosa che non ha funzionato", commenta su Sky dopo la gara. Intanto Acosta scavalca Bagnaia nella classifica Mondiale e si prende il 4° posto.
GP Valencia (Gara, 16 novembre)
- Podio: 1° Bezzecchi, 2° R. Fernandez, 3° Di Giannantonio
- L'ultima gara stagionale si apre con Morbidelli che tampona in griglia Aleix Espargaró prima del via e rimedia una frattura al 5° metacarpo della mano sinistra. Al semaforo verde i primi tre, Bezzecchi, Alex Marquez e Di Giannantonio sfilano senza problemi; qualche curva più tardi Zarco centra Bagnaia che finisce nella ghiaia ed è costretto a ritirarsi. Bez continua a fare l'andatura, alle sue spalle di mette Raul Fernandez che si libera di Alex. Lo spagnolo del team Trackhouse prova ad andare a prendere il suo compagno di marca, che però controlla il margine e va a vincere la seconda gara consecutiva. Di Giannantonio vince il duello con Acosta e sale sul podio.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 545, A. Marquez 467, Bezzecchi 353