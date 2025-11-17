MotoGP Awards 2025: i piloti premiati e le FOTO più belle del Galà
Dal red carpet allo show finale di Daddy Yankee passando per la cerimonia con tutti i premi 2025. Ti sei perso il Galà del Motomondiale? Niente paura, qui di seguito puoi scorrere le migliori foto della serata conclusiva della stagione
- Il campione del mondo della Moto3 José Antonio Rueda
- Il campione del mondo della Moto2 Diogo Moreira
- Ducati ancora regina dei costruttori
- Il 'rookie of the Year' Fermin Aldeguer
- Marc Marquez riceve il premio per il miglior sorpasso 2025
- Marc fa incetta di premi, suo anche il Bmw Award per il miglior poleman 2025
- Gresini Racing fa festa con Alex Marquez (e Fermin Aldeguer): è il miglior team indipendente della stagione 2025
- Marco Bezzecchi medaglia di bronzo per il 3° posto nel Mondiale
- Alex Marquez medaglia d'argento per il 2° posto nel Mondiale
- Medaglia d'oro ovviamente sul collo del campione del mondo Marc Marquez
- La famiglia Marquez al completo
- I tre campioni del mondo 2025: da sinistra a destra Diogo Moreira (Moto2), Marc Marquez (MotoGP) e José Antonio Rueda (Moto3)