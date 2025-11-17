Offerte Black Friday
MotoGP Awards 2025: i piloti premiati e le FOTO più belle del Galà

37 foto

Dal red carpet allo show finale di Daddy Yankee passando per la cerimonia con tutti i premi 2025. Ti sei perso il Galà del Motomondiale? Niente paura, qui di seguito puoi scorrere le migliori foto della serata conclusiva della stagione

IL FILM DEL 2025: TUTTI GLI HIGHLIGHTS

MotoGP, i piloti 2026: Toprak e Moreira le novità

Con i test di martedì 18 (LIVE su Sky e in streaming su NOW) la MotoGP entra di fatto nel 2026:...

22 foto

MotoGP Awards 2025: i piloti premiati

Dal red carpet allo show finale di Daddy Yankee passando per la cerimonia con tutti i premi 2025....

37 foto

Morbidelli cade prima del via: frattura alla mano

Pazzesco a Valencia: nel momento di schierarsi in griglia di partenza Morbidelli, forse sorpreso...

26 foto

Zarco butta fuori Bagnaia: Pecco out al 1° giro

Ritiro per Pecco Bagnaia nell'ultima gara stagionale a Valencia. Il torinese, nel corso del primo...

19 foto

MotoGP, la classifica finale del Mondiale 2025

Termina il Mondiale di MotoGP. Marc Marquez ha dominato la stagione 2025 vincendo il titolo con 5...

29 foto

    MotoGP già nel 2026: domani test LIVE su Sky Sport

    Archiviata l'ultima gara del 2025 vinta da Bezzecchi, la MotoGP resta a Valencia per i primi test...

    Moreira campione: il primo brasiliano della storia

    Diogo Moreira è il nuovo campione del mondo della Moto2, diventando il primo brasiliano ad...

    Moto3, 1^ vittoria per Adrian Fernandez. 4° Pini

    A 21 anni e 9 mesi Adrian Fernandez centra la prima vittoria in carriera nel Motomondiale: lo...