Ducati, Bagnaia e Bulega nei test MotoGP di Valencia con livree speciali. FOTO

Bagnaia in grigio metalizzato stile Paul Smart del 1970, Bulega in giallo come la Ducati Spaggiari: Ducati fa un tuffo nel passato nel giorno in cui si guarda al futuro e per i test di Valencia mette in pista due livree speciali che richiamano alla tradizione del marchio di Borgo Panigale. Ecco le foto

