Morbidelli tampona Espargaro: caduta prima della partenza del GP Valencia e infortunio
Pazzesco a Valencia: nel momento di schierarsi in griglia di partenza Morbidelli, forse sorpreso dalla frenata di Espargaro, lo ha tamponato pochi secondi prima del semaforo verde della gara. Il pilota italiano è caduto ed è stato costretto a partire dalla pit lane per poi ritirarsi dopo un solo giro per il troppo dolore: Franco è andato al centro medico e gli esami hanno confermato la frattura al 5° metacarpo della mano sinistra: salterà i test ufficiali in programma martedì LIVE su Sky e NOW
- Confermata la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra per Franco Morbidelli, rimediata nel tamponamento con Aleix Espargaró prima del via del GP Valencia. Il pilota del team VR46 non prenderà parte alla giornata di test ufficiali in programma martedì.