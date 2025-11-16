Pazzesco a Valencia: nel momento di schierarsi in griglia di partenza Morbidelli, forse sorpreso dalla frenata di Espargaro, lo ha tamponato pochi secondi prima del semaforo verde della gara. Il pilota italiano è caduto ed è stato costretto a partire dalla pit lane per poi ritirarsi dopo un solo giro per il troppo dolore: Franco è andato al centro medico e gli esami hanno confermato la frattura al 5° metacarpo della mano sinistra: salterà i test ufficiali in programma martedì LIVE su Sky e NOW

