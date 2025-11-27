100 Km dei Campioni 2025 nel Ranch di Valentino Rossi: i piloti al via
Tutto pronto al Ranch di Tavullia, che il 28 e il 29 novembre ospiterà l'11^ edizione della 100 km dei Campioni. Sky Sport realizzerà uno speciale che trasmetterà sul canale 208 nelle prossime settimane. Tanti i piloti, della MotoGP e non solo, che sfideranno il padrone di casa Valentino Rossi. Di seguito l'enty list completa
- Dominique Aegerter
- Niccolò Antonelli
- Xavier Artigas
- Elia Bartolini
- Daniel Bewley
- Mattia Casadei
- Francesco Cecchini
- Thomas Chareyre
- Filippo Farioli
- Matteo Ferrari
- Alessandro Lupino
- Federico Fuligni
- Filippo Fuligni
- Matteo Gabarrini
- Marco Gaggi
- Dean Harrison
- Chris Holder
- Andrea Mantovani
- Guy Martin
- Andrea Migno
- Tim Neave
- Luca Ottaviani
- Mattia Pasini
- Matteo Patacca
- Lorenzo Pritelli
- Tito Rabat
- Bradley Ray
- Davey Todd
- Andrea Verona