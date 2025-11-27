Offerte Black Friday
100 Km dei Campioni 2025 nel Ranch di Valentino Rossi: i piloti al via

Tutto pronto al Ranch di Tavullia, che il 28 e il 29 novembre ospiterà l'11^ edizione della 100 km dei Campioni. Sky Sport realizzerà uno speciale che trasmetterà sul canale 208 nelle prossime settimane. Tanti i piloti, della MotoGP e non solo, che sfideranno il padrone di casa Valentino Rossi. Di seguito l'enty list completa

    Moto GP: Ultime Notizie

    Ufficiale: Lorenzo è il nuovo coach di Vinales

    MotoGp

    Ufficiale la collaborazione tra il cinque volte campione del mondo e il pilota Ktm: "E' una...

    Fernandez miglior tempo nei test. 2° Bezzecchi

    MotoGp

    Ancora grande Aprilia nei test di Valencia, primo antipasto del 2026: Raul Fernandez miglior...

    MotoGP già nel 2026: oggi test LIVE su Sky Sport

    la guida

    Archiviata l'ultima gara del 2025 vinta da Bezzecchi, la MotoGP resta a Valencia per i primi test...