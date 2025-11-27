Sbk 2026, Andrea Iannone nella entry list provvisoria dei piloti
C'è anche Andrea Iannone nella entry list provvisoria pubblicata dalla Superbike per il Mondiale 2026. Il pilota italiano, dopo due anni con il team Pata GoEleven, era rimasto senza sella e potrebbe mettersi in proprio e correre nella prossima stagione (che inizierà il 20 febbraio con il round di Phillip Island) con un suo team. Di seguito la griglia del Mondiale 2026, con 22 piloti e 14 team
- Sorpresa nell'entry list provvisoria della Superbike nella quale c'è anche Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, dopo due anni con il team Pata GoEleven, era rimasto senza sella e potrebbe dunque mettersi in proprio nel Mondiale 2026. Nella entry list viene associato al Cainam Racing Team, nome nuovo all'interno del paddock, e potrebbe guidare una Ducati. Per ora non c'è stato nessun annuncio ufficiale da parte di 'The Maniac', ma intanto la Superbike lo ha inserito nella griglia
- NICOLÒ BULEGA
- IKER LECUONA
- DANILO PETRUCCI
- MIGUEL OLIVEIRA
- ANDREA LOCATELLI
- XAVI VIERGE
- YARI MONTELLA
- ALVARO BAUTISTA
- ALEX LOWES
- AXEL BASSANI
- SOMKIAT CHANTRA
- JAKE DIXON
- STEFANO MANZI
- REMY GARDNER
- SAM LOWES
- LORENZO BALDASSARRI
- TARRAN MACKENZIE
- GARRETT GERLOFF
- ALBERTO SURRA
- MATTIA RATO
- BAHATTIN SOFUOGLU
- ANDREA IANNONE