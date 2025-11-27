Offerte Black Friday
Sbk 2026, Andrea Iannone nella entry list provvisoria dei piloti

superbike fotogallery
24 foto

C'è anche Andrea Iannone nella entry list provvisoria pubblicata dalla Superbike per il Mondiale 2026. Il pilota italiano, dopo due anni con il team Pata GoEleven, era rimasto senza sella e potrebbe mettersi in proprio e correre nella prossima stagione (che inizierà il 20 febbraio con il round di Phillip Island) con un suo team. Di seguito la griglia del Mondiale 2026, con 22 piloti e 14 team

