C'è anche Andrea Iannone nella entry list provvisoria pubblicata dalla Superbike per il Mondiale 2026. Il pilota italiano, dopo due anni con il team Pata GoEleven, era rimasto senza sella e potrebbe mettersi in proprio e correre nella prossima stagione (che inizierà il 20 febbraio con il round di Phillip Island) con un suo team. Di seguito la griglia del Mondiale 2026, con 22 piloti e 14 team