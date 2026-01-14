VR46 MotoGP, la nuova livrea della moto di Morbidelli e Di Giannantonio. FOTO
Luce e ombra, fluo e nero: la stagione 2026 del team VR46 sarà all'insegna del "black and light", nuovo progetto realizzato da Aldo Drudi, col giallo che resta il colore predominante e il nero che va a sostituire il bianco degli ultimi 2 anni. Confermati anche gli omaggi a Valentino Rossi, il 46 sul cupolino e il sole e la luna sulla carena. Di seguito foto e dettagli delle nuove Ducati di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli
- A Roma, all'interno di Villa MIani, il team VR46 ha presentato la nuova moto per il 2026. Una stagione che sarà all'insegna del 'Black and light', col nero che torna a vestire le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli in aggiunta al giallo fluo
- Motore: 4 tempi, V4 a 90°, raffreddato a liquido, distribuzione desmodromica con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro
- Cilindrata: 1.000 cc.
- Potenza massima: Oltre 250 cv
- Velocità massima: Oltre 350km/h
- Trasmissione: Ducati Seamless Transmission. Trasmissione finale a catena
- Alimentazione: Iniezione elettronica indiretta, 4 corpi farfallati con iniettori sopra e sotto farfalla. Farfalle controllate da doppio sistema Ride By Wire
- Carburante: Pertamina
- Lubrificante: Pertamina Enduro
- Scarico: Akrapovič
- Trasmissione finale: Catena D.I.D
- Telaio: Doppio trave in lega di alluminio
- Sospensioni: Forcella rovesciata Öhlins con foderi in carbonio ed ammortizzatore posteriore Öhlins, con regolazione di precarico e freno idraulico in compressione ed estensione
- Elettronica: Centralina Marelli programmata con Software Unico Dorna
- Pneumatici: Michelin, su cerchi anteriore e posteriore Ø17"
- Cerchioni: Marchesini in lega di magnesio
- Impianto frenante: Brembo, doppio disco anteriore in carbonio da 340mm con pinze a quattro pistoncini. Disco posteriore singolo in acciaio con pinza a due pistoncini
- Peso a secco: 157kg
- Nella zona della sella e del serbatoio spunta il nero al posto del bianco visto negli ultimi due anni. Per il team di Valentino Rossi si tratta di un ritorno al passato, all'epoca del vecchio main sponsor. In ogni caso il giallo fluo resta ancora il colore predominante
- "Black and light", "luce e ombra": il contrasto evidenziato dal team VR46 per questa stagione compare anche sulle tute dei due piloti (nella foto sopra Fabio Di Giannantonio), col nero a colorare il braccio destro
- Anche in questa stagione il 46 di Valentino Rossi ingloberà i numeri dei due piloti: l'unica novità è rappresentata dal colore, con la moto di Diggia che l'avrà disegnato di marrone (rispetto al grigio del 2025)
- Non solo il 46 sul cupolino: restano anche il sole e la luna sulla parte superiore della carena, l'altro omaggio al proprietario del team Valentino Rossi
- STAGIONE MOTOMONDIALE: 11^
- GP DISPUTATI: 186
- VITTORIE GP: 4
- PODI GP: 28
- PODI SPRINT: 6
- POLE POSITION: 2
- PUNTI CONQUISTATI IN CARRIERA: 1441
- "Terza stagione con questo team, di cui sono orgoglioso di far parte, e nuovi colori. Per la prima volta avrò continuità, l'opportunità di lavorare per due anni di fila con lo stesso gruppo di lavoro. Non vedo l'ora di salire sulla mia bimba"
- "Abbiamo sempre avuto una bella moto, ma quest'anno col giallo e il nero è più in stile VR. E' molto racing e anche brillante"
- "L'obiettivo è continuare a crescere e lavorare. Abbiamo finito in crescendo l'anno scorso, dobbiamo ripartire da lì per costruire una bella stagione"
- POSIZIONE GENERALE: 6° CLASSIFICATO
- PUNTI: 262
- PODI GP: 4
- PODI SPRINT: 5
- GARE A TERMINE: 19
- TOP-10 GP: 15
- GARE A PUNTI: 17
- Ricordiamo che Morbidelli sarà in pista con una Ducati GP25 della scorsa stagione, al contrario di Fabio Di Giannantonio che, in quanto pilota ufficiale, avrà la GP26 al pari di Bagnaia e dei fratelli Marquez
- Il numero 21 di 'Morbido' resta colorato di verde (con contorno blu). Anche per lui il 46 sarà invece marrone
- STAGIONE MOTOMONDIALE: 14^
- GP DISPUTATI: 213
- VITTORIE GP: 11
- PODI GP: 29
- PODI SPRINT: 3
- POLE POSITION: 8
- PUNTI CONQUISTATI IN CARRIERA: 1604
- POSIZIONE GENERALE: 7° CLASSIFICATO
- PUNTI: 231
- PODI GP: 2
- PODI SPRINT: 2
- GARE A TERMINE: 16
- TOP-10 GP: 13
- GARE A PUNTI: 16
- "Sono molto eccitato, sarà una bella stagione con piste diverse in calendario. Abbiamo un anno in più alle spalle, sicuramente ci sono cose che ci aiuteranno a essere più veloci nei weekend di gara e questo mi rende molto fiducioso. Nel 2025 abbiamo fatto buoni risultati, ma vogliamo lavorare per crescere"
- "La moto è molto bella, più aggressiva e spero anche più veloce. Il giallo è un colore che amo, in aggiunta al nero fanno un insieme di colori racing. Ed è quello che vogliamo, vogliamo fare delle gare nel modo più positivo possibile"
- Come Diggia, anche per Morbidelli il lato destro della tuta è nero per sottolineare il nuovo abbinamento cromatico per il 2026
- "Siamo pronti, l’obiettivo sarà fare meglio della scorsa stagione. Il 2025 è stato un anno di alti e bassi, dobbiamo provare a rimanere al top ogni weekend, il che è difficile per ogni team di MotoGP. La nuova moto? Volevamo cambiare, il nero è più racing. E’ bellissima, ora dobbiamo solo essere veloci..."
- Il team VR46 al completo: da destra a sinistra Franco Morbidelli, il team manager Pablo Nieto, il proprietario Valentino Rossi, il team director Alessio 'Uccio' Salucci e Fabio Di Giannantonio