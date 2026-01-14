Offerte Sky
VR46 MotoGP, la nuova livrea della moto di Morbidelli e Di Giannantonio. FOTO

VR46 RACING TEAM fotogallery
32 foto

Luce e ombra, fluo e nero: la stagione 2026 del team VR46 sarà all'insegna del "black and light", nuovo progetto realizzato da Aldo Drudi, col giallo che resta il colore predominante e il nero che va a sostituire il bianco degli ultimi 2 anni. Confermati anche gli omaggi a Valentino Rossi, il 46 sul cupolino e il sole e la luna sulla carena. Di seguito foto e dettagli delle nuove Ducati di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli

RIVIVI LA PRESENTAZIONE DEL TEAM VR46

