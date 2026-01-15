Aprilia, Martin: "Voglio tornare a vincere, sono stato preso per questo"aprilia racing
Lo spagnolo è intervenuto nel corso della presentazione dell'Aprilia RS-GP26: "La pausa invernale è stata importante per prepararmi a ciò che mi aspetta nel 2026. Non vedo l'ora di ripartire. Sono arrivato in questo team per provare a vincere ed è quello che cercherò di fare. La livrea con il leone? Credo sia l'animale che ci rappresenta meglio"
Manca sempre meno all'inizio della stagione 2026 di MotoGP con i team che hanno iniziato a svelare le nuove livree. Giovedì è stato il turno dell'Aprilia, che dagli studi Sky ha svelato la nuova RS-GP. Nel corso dell'evento Jorge Martin ha iniziato a guardare al prossimo mondiale: "Dopo l'ultima stagione la pausa invernale è stata particolarmente importante per prepararmi a ciò che mi aspetta nel 2026. Sono entusiasta di partire in questa avventura perché ho davvero bisogno di tornare. Nella scorsa stagione io e il team ci siamo avvicinati tanto, ci siamo uniti per lottare contro quello che ci capitava. Non vedo l'ora di ripartire insieme". Lo spagnolo poi commenta la nuova livrea nella quale è presente un Leone Alato: "Credo che il leone sia l'animale che ci rappresenta meglio, siamo un grande team. Sono stato ingaggiato per provare a vincere ed è quello che cercherò di fare. Lottare fino alla fine e vincere il campionato, penso che sia io che Marco siamo in grado di farlo. La moto è molto bella, abbiamo bisogno di molto tempo per conoscerla meglio". Martin è intervenuto anche sui canali ufficiali MotoGP: "Sono contento di iniziare la nuova stagione con l'opportunità di brillare di nuovo, la scorsa stagione è stata molto buia. La moto sta migliorando molto, lo abbiamo visto l'anno scorso con Marco. Ho bisogno di tempo per adattarmi, ma siamo pronti a tutto. Ora è tempo di stare bene fisicamente per poter dare il mio 100%".
"Io e Aprilia dobbiamo continuare a crescere insieme"
"Dopo l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso insieme ad Aprilia e gli ultimi test molto importanti a Valencia, l'obiettivo ora è continuare a crescere insieme - ha dichiarato Martin nel comunicato stampa -. Sicuramente ci sarà molto lavoro da fare a inizio stagione, ma sappiamo molto bene dove migliorare. Sarà un anno in cui voglio tornare a lottare per le prime posizioni e a vincere. Appena sarò fisicamente al 100%, saremo pronti per tutto".