Manca sempre meno all'inizio della stagione 2026 di MotoGP con i team che hanno iniziato a svelare le nuove livree. Giovedì è stato il turno dell'Aprilia, che dagli studi Sky ha svelato la nuova RS-GP. Nel corso dell'evento Jorge Martin ha iniziato a guardare al prossimo mondiale: "Dopo l'ultima stagione la pausa invernale è stata particolarmente importante per prepararmi a ciò che mi aspetta nel 2026. Sono entusiasta di partire in questa avventura perché ho davvero bisogno di tornare. Nella scorsa stagione io e il team ci siamo avvicinati tanto, ci siamo uniti per lottare contro quello che ci capitava. Non vedo l'ora di ripartire insieme". Lo spagnolo poi commenta la nuova livrea nella quale è presente un Leone Alato: "Credo che il leone sia l'animale che ci rappresenta meglio, siamo un grande team. Sono stato ingaggiato per provare a vincere ed è quello che cercherò di fare. Lottare fino alla fine e vincere il campionato, penso che sia io che Marco siamo in grado di farlo. La moto è molto bella, abbiamo bisogno di molto tempo per conoscerla meglio". Martin è intervenuto anche sui canali ufficiali MotoGP: "Sono contento di iniziare la nuova stagione con l'opportunità di brillare di nuovo, la scorsa stagione è stata molto buia. La moto sta migliorando molto, lo abbiamo visto l'anno scorso con Marco. Ho bisogno di tempo per adattarmi, ma siamo pronti a tutto. Ora è tempo di stare bene fisicamente per poter dare il mio 100%".