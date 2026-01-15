Il CEO Aprilia Racing è intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione della RS-GP26: "Affronteremo il 2026 con i piedi per terra, con umilità e gran voglia di lottare. Sarà un campionato equilibrato, Marc Marquez sarà il riferimento ma noi abbiamo due leoni pronti a lottare in ogni gara". Sul mercato piloti: "Con Bez c'è il sentore di costruire qualcosa di storico. Martin vogliamo vedere come sta fisicamente, siamo sicuri che può far benissimo con la nostra moto"

Giornata di unveiling per Aprilia, che ha svelato la livrea della RS-GP26 in vista della prossima stagione. Dopo la presentazione, che si è tenuta negli studi Sky, Massimo Rivola è intervenuto su Sky Sport.

L'anno scorso Aprilia ha vissuto una stagione straordinaria, la migliore di sempre, con progressi esponenziali che vi hanno fatto affermare in testa alla classifica. Come si affronta il 2026?

"Con i piedi per terra, con la solita grande umiltà ma con la voglia di lottare come leoni in ogni gara. Anche noi non vediamo l'ora".

Che cosa ti aspetti dai tuoi piloti?

"Mi aspetto che Jorge recuperi fisicamente, gli daremo tutto il tempo di cui avrà bisogno. Poi pian piano che conosca la moto e non ho dubbi che tornerà a lottare per le posizioni importanti vista la sua velocità e il suo talento. Con Marco abbiamo finito talmente bene che l'aspettativa non può essere altro che alta, ma sappiamo bene che spesso l'aspettativa è quella che rischia di farci male. Per cui bisogna lavorare giorno per giorno e costruire la prestazione non dico da zero, ma avere lo spirito giusto e non pensare di essere arrivati perché in realtà non abbiamo vinto niente. Quello fatto nel 2025 conta relativamente, il 2026 deve ancora iniziare e lo vogliamo affrontare tutti insieme con voglia di far bene e lavorare".

Che 2026 ti aspetti?

"Un anno molto equilibrato, sono molto curioso di vedere lo sviluppo aerodinamico fatto dagli altri costruttori perché è una delle aree sulle quali credo che tutti abbiamo investito di più avendo il motore 'congelato'. Noi ci abbiamo puntato parecchio, è un po' il nostro fiore all'occhiello. Chiaramente Marc è il riferimento, però abbiamo due leoni pronti a lottare e l'obiettivo è quello".

Nel 2026 si scatenerà il mercato piloti, come si approccia un CEO a una stagione che presenterà diverse complessità?

"Le complessità nascondono sempre grandi opportunità. La nostra priorità è sempre fare la moto migliore, quando hai la moto migliore è molto più probabile avere i piloti più forti. Quest'anno abbiamo una coppia fortissima, come lo scorso anno. Non abbiamo visto Jorge nel 2025 ma lo vedremo quest'anno, senza fretta ma non ho dubbi che lo vedremo davanti a lottare con Marquez. Si affronta lavorando e credendoci".

Il mercato piloti ci ha fatto vedere che è bello movimentato...

"Purtroppo si farà sempre prima il mercato. Però staremo al gioco. Siamo molto contenti con i nostri ragazzi".