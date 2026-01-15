Rivola: "Marc Marquez il riferimento, ma Aprilia ha 2 leoni pronti a lottare in ogni gara"aprilia racing
Il CEO Aprilia Racing è intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione della RS-GP26: "Affronteremo il 2026 con i piedi per terra, con umilità e gran voglia di lottare. Sarà un campionato equilibrato, Marc Marquez sarà il riferimento ma noi abbiamo due leoni pronti a lottare in ogni gara". Sul mercato piloti: "Con Bez c'è il sentore di costruire qualcosa di storico. Martin vogliamo vedere come sta fisicamente, siamo sicuri che può far benissimo con la nostra moto"
Giornata di unveiling per Aprilia, che ha svelato la livrea della RS-GP26 in vista della prossima stagione. Dopo la presentazione, che si è tenuta negli studi Sky, Massimo Rivola è intervenuto su Sky Sport.
L'anno scorso Aprilia ha vissuto una stagione straordinaria, la migliore di sempre, con progressi esponenziali che vi hanno fatto affermare in testa alla classifica. Come si affronta il 2026?
"Con i piedi per terra, con la solita grande umiltà ma con la voglia di lottare come leoni in ogni gara. Anche noi non vediamo l'ora".
Che cosa ti aspetti dai tuoi piloti?
"Mi aspetto che Jorge recuperi fisicamente, gli daremo tutto il tempo di cui avrà bisogno. Poi pian piano che conosca la moto e non ho dubbi che tornerà a lottare per le posizioni importanti vista la sua velocità e il suo talento. Con Marco abbiamo finito talmente bene che l'aspettativa non può essere altro che alta, ma sappiamo bene che spesso l'aspettativa è quella che rischia di farci male. Per cui bisogna lavorare giorno per giorno e costruire la prestazione non dico da zero, ma avere lo spirito giusto e non pensare di essere arrivati perché in realtà non abbiamo vinto niente. Quello fatto nel 2025 conta relativamente, il 2026 deve ancora iniziare e lo vogliamo affrontare tutti insieme con voglia di far bene e lavorare".
Che 2026 ti aspetti?
"Un anno molto equilibrato, sono molto curioso di vedere lo sviluppo aerodinamico fatto dagli altri costruttori perché è una delle aree sulle quali credo che tutti abbiamo investito di più avendo il motore 'congelato'. Noi ci abbiamo puntato parecchio, è un po' il nostro fiore all'occhiello. Chiaramente Marc è il riferimento, però abbiamo due leoni pronti a lottare e l'obiettivo è quello".
Nel 2026 si scatenerà il mercato piloti, come si approccia un CEO a una stagione che presenterà diverse complessità?
"Le complessità nascondono sempre grandi opportunità. La nostra priorità è sempre fare la moto migliore, quando hai la moto migliore è molto più probabile avere i piloti più forti. Quest'anno abbiamo una coppia fortissima, come lo scorso anno. Non abbiamo visto Jorge nel 2025 ma lo vedremo quest'anno, senza fretta ma non ho dubbi che lo vedremo davanti a lottare con Marquez. Si affronta lavorando e credendoci".
Il mercato piloti ci ha fatto vedere che è bello movimentato...
"Purtroppo si farà sempre prima il mercato. Però staremo al gioco. Siamo molto contenti con i nostri ragazzi".
Vedi anche
Aprilia, le FOTO della RS-GP di Bezzecchi e Martin
"Il mercato piloti si è già mosso in maniera aggressiva"
Il CEO di Aprilia Racing ha parlato anche con gli altri media in una conferenza successiva alla presentazione: "Uno dei segreti e dei punti di forza del nostro team è che tutto tutto che lo facciamo viene fatto insieme. Se combatteremo come leoni ogni gara saremo contenti. L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso". Sul cambio di regolemento nel 2027: "Penso che sia un vantaggio per noi, i team italiani sono molto efficienti e non vedo perché la nostra moto 2027 non dovrebbe essere competitiva. Il vero punto interrogativo non è sulla moto ma sulle gomme, sarà quella la sfida più grande. Ma in generale la vedo più come un'opportunità che come un problema". Uno degli argomenti principali in questo 2026 sarà il mercato piloti, con quasi tutti i contratti che andranno in scadenza: "Il mercato si è già mosso in maniera molto aggressiva. Mi piacerebbe prendermi del tempo ma credo che non ci verrà dato. So le case giapponesi stanno mettendo sul piatto offerte molto importanti, anche ai nostri piloti ovviamente perché sono entrambi fortissimi. Noi reagiremo. Sono convinto che se l'azienza è forte e dà l'idea di esserlo, i piloti arriveranno. Chiaramente con Bezzecchi c'è il sentore di costruire qualcosa di storico; Martin vogliamo vedere come sta fisicamente perché siamo sicuri che con la nostra moto può andare fortissimo ma se non avremo modo di vederlo pazienza".
Leggi anche
Bez: "Il finale 2025 dà fiducia, ripartiamo da lì"
"Rispetto per tutti gli avversari ma paura di nessuno"
Queste invece le dichiarazioni rilasciate a GpOne. "Il leone sulla carena è una cosa storica che richiama la storia di Aprilia, ma è soprattutto un messaggio. Il nostro approccio deve essere quello di lottare in tutte le gare. Con Marquez in pista non so se saremo in grado di scalzare Ducati, l'anno scorso abbiamo vinto le ultime gare ma lui non era in pista. Non conosciamo il lavoro fatto dagli altri costruttori in inverno, il riferimento sono loro e noi cercheremo di fare del nostro meglio. Rispetto di tutti i rivali ma paura di nessuno". Poi sui piloti: "Sono molto curioso di vedere come Bezzecchi gestirà l'aspettativa su sé stesso. Marco per fare l'ultimo salto deve saper gestire l'aspettativa. Martin è da recuperare fisicamente, poi sa da tenere un po' a freno psicologicamente. La sua voglia è tanta, è un campione del mondo, è super veloce. Una stagione come quella dello scorso anno gli ha insegnato a non accorciare troppo i tempi di recupero".