MotoGP, Martin (Aprilia) operato di nuovo. Test Sepang 2026 in forte dubbio

fonte motorsport

Come riportato da 'Motorsport', il campione del mondo 2024 potrebbe saltare i primi test pre stagionali, in programma dal 3 al 5 febbraio a Sepang: nelle ultime settimane Martin si sarebbe sottoposto a due interventi chirurgici (allo scafoide e alla clavicola) per risolvere alcune problematiche ereditate dagli infortuni della passata stagione e per questo sarebbe in forte dubbio per la tre giorni in Malesia

LE FOTO DELLA NUOVA APRILIA

Per Jorge Martin anche la stagione 2026 potrebbe iniziare in salita. Come riportato da Motorsport, il pilota Aprilia sarebbe in forte dubbio per i test MotoGP di Sepang del 3-5 febbraio, i primi in vista del prossimo Mondiale. Il campione del mondo 2024, infatti, non sarebbe al meglio dopo essersi sottoposto nelle scorse settimane a due diversi interventi chirurgici: 'Martinator', prosegue Motorsport, sarebbe finito sotto i ferri per correggere la lesione allo scafoide della mano sinistra (infortunio del febbraio 2025) e per mettere a posto la clavicola destra, eredità dell'incidente col compagno di team Marco Bezzecchi nella Sprint Race di Motegi dello scorso settembre.

Martinator, obiettivo tornare al 100%

Come spiegato dallo stesso Martin nel giorno della presentazione Aprilia negli studi Sky di Milano, il suo obiettivo è tornare al 100% il prima possibile, per tornare a lottare per le prime posizioni e mettersi definitivamente alle spalle un 2025 da incubo. Da qui la decisione di sottoporsi ad altre due operazioni, con l'obiettivo di risolvere definitivamente i fastidi allo scafoide e alla clavicola. In caso di forfait, lo spagnolo salterà i test pre stagionali in Malesia per il secondo anno di fila: di fatto l'anno scorso i suoi test erano finiti prima ancora di cominciare, dopo l'incidente (con fratture al metacarpo della mano destra e al 3°, 4° e 5° metatarso del piede sinistro) in una delle sue prime uscite in sella alla RS-GP nel day 1.

Vedi anche

Jorge Martin: "Nel 2026 voglio tornare a vincere"

