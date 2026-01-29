In archivio la prima giornata dei test Shakedown a Sepang, appuntamento dedicato a collaudatori, rookie e piloti ufficiali dei team che possono sfruttare le concessioni. Aleix Espargaró su Honda ha fatto registrare il miglior tempo davanti alle Ktm di suo fratello Pol e Pedrosa. 4° tempo per Razgatlioglu, 8° l'altro rookie Diogo Moreira. Venerdì e sabato le restanti due giornate di test, poi sarà l'ora dei test ufficiali (dal 3 al 5 febbraio) nei quali scenderanno in pista tutti i piloti

IL CALENDARIO DEI TEST 2026