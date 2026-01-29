MotoGP, test shakedown a Sepang: Aleix Espargaró il più veloce del day 1
In archivio la prima giornata dei test Shakedown a Sepang, appuntamento dedicato a collaudatori, rookie e piloti ufficiali dei team che possono sfruttare le concessioni. Aleix Espargaró su Honda ha fatto registrare il miglior tempo davanti alle Ktm di suo fratello Pol e Pedrosa. 4° tempo per Razgatlioglu, 8° l'altro rookie Diogo Moreira. Venerdì e sabato le restanti due giornate di test, poi sarà l'ora dei test ufficiali (dal 3 al 5 febbraio) nei quali scenderanno in pista tutti i piloti
- Aleix Espargaró ha firmato il miglior tempo nel primo giorno dei test Shakedown a Sepang, appuntamento riservato a collaudatori, rookie e piloti ufficiali delle case con concessioni che fanno parte del "Rank D" (nel 2026 solamente Yamaha). Il collaudatore Honda ha preceduto le due Ktm di suo fratello Pol Espargaró e di Dani Pedrosa.
- Quarto tempo per uno dei due rookie del 2026, Toprak Razgatlioglu. Il turco di Yamaha Pramac ha registrato il miglior passaggio in 1'59.647 nonostante un paio di noie meccaniche nella prima ora di lavoro. Alle sue spalle, 5°, Augusto Fernandez: lo spagnolo e Toprak sono stati gli unici due piloti Yamaha a scendere in pista nel day-1.
- Problema meccanico anche per l'altro rookie del 2026, Diogo Moreira, che con la sua Honda del team Lcr ha chiuso con l'ottavo tempo in 2'00.894.
- Ducati e Aprilia sono state rappresentate da Michele Pirro e Lorenzo Savadori, che saranno impegnati in questa 3 giorni di test di Sepang.
- Lorenzo Savadori in sella all'Aprilia RS-GP26
- Il collaudatore del team di Noale sarà impegnato anche nei test ufficiali di Sepang (LIVE su Sky dal 3 al 5 febbraio), in sostituzione dell'infortunato Jorge Martin
- Michele Pirro, collaudatore Ducati
- La Ducati GP26 utilizzata da Pirro
- Pol Espargaró, tester Ktm, autore del secondo miglior tempo di giornata
- Dani Pedrosa su Ktm
- In pista per qualche giro anche Mika Kallio, tester Ktm
- Toprak Razgatlioglu in azione sulla sua Yamaha Pramac
- Diogo Moreira sulla sua Honda Lcr