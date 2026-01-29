Offerte Sky
MotoGP, test shakedown a Sepang: Aleix Espargaró il più veloce del day 1

Foto Instagram @aleixespargaro

In archivio la prima giornata dei test Shakedown a Sepang, appuntamento dedicato a collaudatori, rookie e piloti ufficiali dei team che possono sfruttare le concessioni. Aleix Espargaró su Honda ha fatto registrare il miglior tempo davanti alle Ktm di suo fratello Pol e Pedrosa. 4° tempo per Razgatlioglu, 8° l'altro rookie Diogo Moreira. Venerdì e sabato le restanti due giornate di test, poi sarà l'ora dei test ufficiali (dal 3 al 5 febbraio) nei quali scenderanno in pista tutti i piloti

IL CALENDARIO DEI TEST 2026

    Jorge Martin salta i test a Sepang con l'Aprilia

    ufficiale

    Jorge Martín salterà i test di Sepang con Aprilia Racing in programma dal 3 al 5 febbraio: il...

    Vinales: "Lorenzo ha cambiato il mio approccio"

    ktm tech3 - #12

    Lo spagnolo ha parlato della prossima stagione dopo la presentazione della nuova Ktm Tech3: "Ho...

    Bestia: "Voglio lottare per obiettivi importanti"

    ktm tech3

    Il pilota italiano ha dato uno sguardo al 2026: "Sarà diverso rispetto alla scorsa stagione...