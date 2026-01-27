La MotoGP ha pubblicato il calendario ufficiale dei test della stagione 2026. Si parte con lo Shakedown, poi si resta a Sepang per il primo test pre-stagionale e in seguito ci si sposta in Thailandia per l'ultimo appuntamento prima del via del mondiale. Durante la stagione previsti 4 test, 2 ufficiali e 2 non ufficiali: nei primi i piloti gireranno con le gomme Michelin, fornitore attuale; nei secondi utilizzeranno gomme Pirelli, fornitore a partire dal 2027

