Honda chiude davanti a tutti la tre giorni di test shakedown a Sepang: miglior tempo di Aleix Espargaro in 1:57.173, davanti alla Ktm del fratello Pol e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Progressi dal rookie Diogo Moreira, che toglie oltre 1 secondo e mezzo al suo best lap dei giorni scorsi e fa meglio di Toprak Razgatlioglu. Di seguito la top 10 dei tempi del day 3

