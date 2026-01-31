MotoGP, oggi test di Sepang: risultati, tempi e FOTO dello shakedown in Malesia
Honda chiude davanti a tutti la tre giorni di test shakedown a Sepang: miglior tempo di Aleix Espargaro in 1:57.173, davanti alla Ktm del fratello Pol e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Progressi dal rookie Diogo Moreira, che toglie oltre 1 secondo e mezzo al suo best lap dei giorni scorsi e fa meglio di Toprak Razgatlioglu. Di seguito la top 10 dei tempi del day 3
- 1:57.173
- 1:57.299
- 1:57.690
- 1:57.892
- 1:58.094
- 1:58.338
- 1:58.464
- 1:58.465
- 1:58.899
- 1:58.948
- In pista anche Mika Kallio per Ktm e i due collaudatori Yamaha, Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso
- Spettatore d'eccezione Alex Marquez, che prima di andare a Kuala Lumpur per la presentazione del team Gresini ha fatto un salto a bordo pista per seguire da vicino il lavoro dei colleghi
- A questo punto, archiviati gli shakedown, cresce l'attesa per il 3-5 febbraio, quando scenderanno in pista tutti i piloti della griglia MotoGP (a eccezione degli infortunati Aldeguer e Martin) per i test ufficiali. Che ovviamente potrete seguire con la diretta minuto per minuto su skysport.it oltreché su Sky Sport 24, con continui aggiornamenti