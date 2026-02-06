A Kuala Lumpur la MotoGP si presenta con un evento show: i piloti sfileranno in sella per le strade della capitale malese, per poi salire sul palco e proseguire lo spettacolo. L'evento sarà visibile sabato 7 febbraio dalle 12.30 ora italiana in diretta sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW oltreché sul nostro sito skysport.it. Qui tutto quello che c'è da sapere

A 20 giorni esatti dal via della stagione in Thailandia piloti e team MotoGP si presentano a Kuala Lumpur , capitale della Malesia teatro dei test (nella vicina Sepang) del 3-5 febbraio. Un evento show , pensato per i fan locali (che potranno vedere da vicino i propri beniamini) e anche per chi seguirà da casa nel resto del mondo. I rider sfileranno per le strade della città in sella alle loro moto, intrattenendo il pubblico, per poi salire sul palco. Il tutto all'interno di un'atmosfera suggestiva, con le Torri Petronas sullo sfondo. Previsti anche spettacoli musicali, con protagonisti i The Script , gruppo pop rock irlandese, il dj internazionale Pawsa e le Dolla , girl group malese.

La guida su Sky Sport e in streaming su NOW

L'evento sarà visibile sabato 7 febbraio dalle 12.30 alle 15.30 circa (orari italiani) sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW oltreché sul nostro sito skysport.it. Al commento ci saranno Guido Meda e Mauro Sanchini.