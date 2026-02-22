MotoGP, oggi test Buriram: risultati e tempi della 2^ giornata in Thailandia
Terminano ufficialmente i test pre stagionali della MotoGP. Marco Bezzecchi ha chiuso al comando il day-2 di Buriram, in 1:28.668 (record della pista), davanti all'altra Aprilia di Ogura e alla Ducati di Marc Marquez. 4° Pecco Bagnaia, seguito da Alex Marquez e Acosta. Dal prossimo weekend si fa sul serio: da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo è in programma il primo appuntamento del 2026 sempre in Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
- 1:28.668
- 1:28.765
- 1:28.836
- 1:28.883
- 1:28.961
- 1:29.021
- 1:29.071
- 1:29.167
- 1:29.173
- 1:29.296
- 1:29.302
- 1:29.392
- 1:29.451
- 1:29.569
- 1:29.608
- 1:29.672
- 1:29.701
- 1:29.728
- 1:29.920
- 1:30.122
- 1:30.772
- 1:31.777
- Oltre ad aver chiuso la giornata firmando il record della pista, Bezzecchi ha mostrato anche un passo molto consistente nella simulazione gara. Entrambe le Ducati Factory, invece, non hanno concluso le simulazoni: Bagnaia non l'ha portata a termine perché c'era qualcosa che non lo soddisfaceva ed è rientrato dopo 9 giri, mentre Marquez è caduto nel corso del settimo giro.