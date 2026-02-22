Terminano ufficialmente i test pre stagionali della MotoGP. Marco Bezzecchi ha chiuso al comando il day-2 di Buriram, in 1:28.668 (record della pista), davanti all'altra Aprilia di Ogura e alla Ducati di Marc Marquez. 4° Pecco Bagnaia, seguito da Alex Marquez e Acosta. Dal prossimo weekend si fa sul serio: da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo è in programma il primo appuntamento del 2026 sempre in Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

