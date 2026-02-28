Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP oggi, le ultime news del GP Thailandia a Buriram e come ci arrivano i piloti

motogp fotogallery
24 foto

Dopo la vittoria nella Sprint di Acosta a Buriram si avvicina il momento delle gare. Il GP Thailandia della top class partirà alle 9 con Bezzecchi in pole e chiamato a riscattare la caduta della Sprint. Prima la Moto3 (ore 6) e la Moto2 (ore 7.15). Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY INSIDER!

ALTRE FOTOGALLERY

Bezzecchi cade al 2° giro: "Mi si è chiusa"

foto-video

Caduta e ritiro per Bezzecchi nella Sprint in Thailandia. Nel corso del secondo giro, mentre si...

14 foto

Marquez-Acosta, contatto e penalità: RICOSTRUZIONE

foto-video

Penalità per Marc Marquez nel finale della Sprint Race di Buriram. Lo spagnolo è stato...

38 foto

La classifica MotoGP dopo la Sprint in Thailandia

MotoGp

Pedro Acosta è il primo leader della classifica del Mondiale 2026. Lo spagnolo, vincitore della...

23 foto

La griglia di Buriram: gara lunga alle 9 su Sky

motogp

Marco Bezzecchi firma la prima pole position del Mondiale 2026. In prima fila anche il campione...

23 foto

Bezzecchi vola a Buriram: tutti i record in MotoGP

motomondiale

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista a Buriram, in Thailandia. Il pilota Aprilia ha...

22 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2: prima pole per Senna Agius, 5° Vietti

    GP THAILANDIA

    Prima pole in carriera per Senna Agius che a Buriram scatterà davanti a Guevara e Holgado. Vietti...

    Moto3, GP Thailandia: Almansa in pole, 9° Pini

    BURIRAM

    Prima fila tutta spagnola in Thailandia con Almansa in pole davanti a Carpe e Adrian Fernandez....

    Gran finale a Buriram: alle 9 la gara LIVE su Sky

    GP THAILANDIA

    MotoGP in pista fino a domenica 1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)...