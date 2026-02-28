MotoGP oggi, le ultime news del GP Thailandia a Buriram e come ci arrivano i piloti
Dopo la vittoria nella Sprint di Acosta a Buriram si avvicina il momento delle gare. Il GP Thailandia della top class partirà alle 9 con Bezzecchi in pole e chiamato a riscattare la caduta della Sprint. Prima la Moto3 (ore 6) e la Moto2 (ore 7.15). Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Corsa fenomenale del pilota KTM che a 21 anni, 9 mesi e tre giorni diventa anche il più giovane vincitore di una gara Sprint nella storia della MotoGP. Pedrito vince dopo un duello spettacolare con Marc Marquez, 'retrocesso' dalla direzione gara dal primo al secondo posto per un contatto con il murciano. Sul podio anche Raul Fernandez, 8° Di Giannantonio, 9° Bagnaia e 11° Alex Marquez. Out Bezzecchi, scattato dalla pole e scivolato mentre era al comando.
- Ore 4.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 6: Moto3 - gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.15: Moto2 - gara
- Ore 8.15: Paddock Live
- Ore 8.30: Grid
- Ore 9: MotoGP - gara
- Ore 10: Zona Rossa
- Ore 11: Race Anatomy
- Ore 12: MotoGP – gara (replica)
- Ore 14: MotoGP – gara (replica)