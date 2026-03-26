Da Marc Marquez favorito del weekend alla risposta sull'obiettivo titolo mondiale: cosa ha detto il leader della classifica piloti alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti, dove Bezzecchi andrà a caccia della 5^ vittoria di fila tra fine 2025 e inizio 2026 e proverà a battere un record che appartiene a Jorge Lorenzo... RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Strana sensazione sedersi al centro della conferenza stampa, ruolo riservato di norma al protagonista del campionato. Ma tocca a Marco Bezzecchi aprire la serie di risposte e la prima, per alleggerire la tensione, riguarda il buon momento che sta vivendo: "Mi sento bene e felice, vivo un ottimo momento, ma ora si riparte da zero, perché ogni gara è un capitolo a sé. Però amo questo tracciato, l’ambiente che troviamo, il pubblico davvero appassionato". Nel 2024 ci vinse Vinales con l’Aprilia. "E’ vero, ma era una molto diversa dall’attuale". E anche se lui arriva all’appuntamento da leader del campionato sa bene chi è il vero favorito in Texas. "Marquez (che siede di fianco a lui, ndr) qui è sempre stato fantastico, lui ha vinto su questa pista più di me in tutta la mia carriera in MotoGP”.

"Mi sento amato nel box, è la cosa che conta di più" Fin qui Bezzecchi ha compiuto 101 giri consecutivi in testa (sommando le ultime quattro vittorie); il record di Lorenzo, 103, è molto vicino. "Non sapevo nemmeno di essere così vicino, d’altra parte non è quello che conta davvero per noi. Cerchiamo di esser competitivi gara per gara, questo è il vero obiettivo. Il campionato è ancora molto lungo, ed è difficile stabilire adesso quali sono i rapporti di forza. Ciò che conta è che il mio team sta lavorando bene e io mi sento molto amato nel box, la cosa più importante per me". Potrebbe interessarti Bez vince ancora e chiede un altro regalo: dopo l'Ape...