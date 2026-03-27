MotoGP in pista ad Austin fino a domenica 29 marzo per il Gran Premio degli Stati Uniti, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte oggi, con le prime prove libere in programma alle 16.45. Alle 21 ci saranno poi le Pre-qualifiche. Sabato qualifiche alle 16.50 e Sprint alle 21, domenica gara lunga della top class alle 22 preceduta da Moto3 (ore 19) e Moto2 (ore 20.15) LA CLASSIFICA MOTOGP PRIMA DI AUSTIN

La MotoGP torna subito in pista e lo fa ad Austin, per il terzo weekend della stagione. Il Gran Premio degli Stati Uniti è in diretta fino a domenica 29 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la doppietta Aprilia in Brasile, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin che guidano anche la classifica piloti dopo le prime due gare. Ducati proverà a recuperare terreno, facendo affidamento sulla confidenza di Marc Marquez al Cota, dove il campione del mondo in carica ha vinto sette volte tra il 2013 e il 2021.

Sprint sabato alle 21, gara domenica alle 22 Anche per il GP degli Stati Uniti bisogna fare attenzione agli orari, con gli eventi clou del weekend previsti tutti dopo cena in Italia. Venerdì la MotoGP scende in pista per le prove libere alle 16.45, a cui seguiranno le Pre-qualifiche alle 21. Sabato il consueto show: si parte con le qualifiche che assegneranno la pole position a partire dalle 16.50 e si chiude alle 21 con la Sprint Race. Domenica gara lunga della top class alle 22, preceduta da Moto3 (ore 19) e Moto2 (ore 20.15). Nel weekend da non perdere anche il debutto della neonata Harley-Davidson Bagger World Cup (qui la guida completa), con gara 1 in programma sabato alle 22.05 su Sky Sport Mix e gara 2 prevista domenica alle 16.45 su Sky Sport Max.

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW è prevista una prima replica del GP all'1 di notte tra domenica e lunedì. Le altre fasce orarie sono lunedì 30 marzo alle 3.30 del mattino e poi ancora alle 8.30 e alle 11. Inoltre il GP degli Stati Uniti sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati Sky grazie all'opzione On demand.

GP Usa: gli orari del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW: Venerdì 27 marzo Ore 14.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 15.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 16.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 17.40: Paddock Live

Ore 19.10: Paddock Live

Ore 19.15: Moto3 – Pre qualifiche

Ore 20: Moto2 - Pre qualifiche

Ore 20.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 22.15: Paddock Live Show

Ore 22.45: Talent Time Sabato 28 marzo Ore 14.35: Moto3 - prove libere 2

Ore 15.20: Moto2 - prove libere 2

Ore 16.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 16.45: MotoGP - qualifiche

Ore 17.40: Paddock Live

Ore 18.35: Paddock Live

Ore 18.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 19.40: Moto2 - qualifiche

Ore 20.30: Paddock Live – Sprint

Ore 20.55: MotoGP - Sprint

Ore 21.45: Paddock Live Show

Ore 22.30: Talent Time Domenica 29 marzo Ore 17.35: MotoGP - Warm Up

Ore 18: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: Moto3 - gara

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.15: Moto2 - gara

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 21.30: Grid

Ore 22: MotoGP - gara

Ore 23: Zona Rossa

Ore 24: Race Anatomy MotoGP