La prima vittoria di Guido Pini, è spuntata dal cilindro delle cose impossibili. All'ultima curva, quando nemmeno il podio era certo, con Quiles appiccato alla sua ruota posteriore e Perrone attaccato a Carpe davanti a lui a sgomitare. Poteva succedere di tutto. Carpe ha provato l’impossibile, Perrone è finito largo e Pini ne ha approfittato. Quiles ha chiuso secondo, forse il più deluso dopo aver comandato quasi tutta la corsa. D’altronde sembrava imprendibile il leader del mondiale che ha spinto al massimo. Velocissimo sul rettilineo dove dava la paga a tutti. Ma nel guidato non riusciva a scappare. Il successo di Pini è però nato prima, dal primo giro, e dopo una pessima partenza in cui ha perso quattro posizioni. Aggressivo le ha recuperate in fretta il pilota di Leopard, nell’arco di un solo giro. E poi s’è messo a ruota di Perrone, Carpe e Quiles. Al dodicesimo giro ha attaccato pure lo spagnolo di Aspar. Gli ultimi giri sono stati una giostra di emozioni: nessuno ha mollato, tutti volevano vincere così si è arrivato all’ultimo giro con i due piloti della Ktm davanti a sgomitare tra loro. E Pini dietro, sornione, pronto ad approfittare del minimo errore. Come ha fatto tenendo dietro Quiles ("Ho evitato di attaccare per non mandare tutto all’aria" ha spiegato nell'intervista a Sky).